(ek bilgi ve görüntüleri) ESENYURT'TA 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ OTELİN 8 KATINDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
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(ek bilgi ve görüntüleri) ESENYURT'TA 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ OTELİN 8 KATINDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

25.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:47
(ek bilgi ve görüntüleri) ESENYURT'TA 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ OTELİN 8 KATINDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Esenyurt'ta 11 katlı otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta 11 katlı otelin 8. katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Otel odasında bulunan biri genç kızın kuzeni 4 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Olay saat 04.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Zerda Curka 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Curka'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları biterken polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  Ek görüntü //////////////////-Cenazenin Adli Tıp'a götürülmesi-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Görüntü dökümü: -------------Yerdeki ceset -Olay yeri -Olay yeri inceleme ekipleri -Polis ekipleri -Sağlık ekipleri -Olayın gerçekleştiği odanın balkonu -Genel ve detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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