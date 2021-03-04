(Ek bilgi ve fotoğraflarla) Şişli'de kaldığı barakada ölü bulundu
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(Ek bilgi ve fotoğraflarla) Şişli'de kaldığı barakada ölü bulundu

04.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:16
(Ek bilgi ve fotoğraflarla) Şişli'de kaldığı barakada ölü bulundu

Şişli'de, Küçük Çiftlik Parkı köşesinde barakada kalan bir kişi ölü olarak bulundu.

Şişli'de, Küçük Çiftlik Parkı köşesinde barakada kalan bir kişi ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Çiftlik Parkı köşesindeki barakada  yaşayan  kişinin bir süredir görünmemesinden şüphelenen park görevlileri, barakayı kontrol etti. Adının Durmuş olduğu öğrenilen kişinin hareketsiz şekilde yatakta yattığını gören görevliler durumu polise ve sağlık ekibine haber verdi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde barakada kalan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik şeridi çekildi.

Adli tabibin kontrolü için hastaneye götürülen kişinin cesedi, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.


- İstanbul
(Ek bilgi ve fotoğraflarla) Şişli'de kaldığı barakada ölü bulundu
(Ek bilgi ve fotoğraflarla) Şişli'de kaldığı barakada ölü bulundu
(Ek bilgi ve fotoğraflarla) Şişli'de kaldığı barakada ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM – Özgür ERE

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