(Ek bilgi ve fotoğraflarla) Esenyurt'ta çok sayıda suçtan aranan hırsızlık şüphelileri kamerada

ESENYURT'ta 4 hırsızlık şüphelisi polisin kovalamacası sırasında araçlarıyla kaza yapınca yakalandı.

ESENYURT 'ta 4 hırsızlık şüphelisi polisin kovalamacası sırasında araçlarıyla kaza yapınca yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt, Akçaburgaz Mahallesi'nde 2 Mayıs, saat 03.00 sıralarında araç içerisinde şüpheli şahısların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın, TEM otoyolu ı Ankara istikameti yönünde kaçtığını belirledi. Yapılan araştırmada şüphelilerin, kaçış güzergahlarında Başakşehir, Bahçeşehir İkinci Kısım Mahallesi'ndeki bir marketten 10 adet değişik markalarda alkol çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık esnasında araçlarının plakalarını değiştirdikleri ve Beylikdüzü, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi'ndeki bir markette daha hırsızlık teşebbüsünde bulundukları belirlendi.

ARAÇLARIYLA DUVARA ÇARPTILARTakip edilen şüphelilerin aracına Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy'de de "dur" ihtarları yapıldı. Bakırköy'den Esenyurt'a dönüş alarak kaçmaya devam eden şüphelilerin aracı, Sanayi Mahallesi'nde duvara çarptı. Şüpheliler Onur Ü. (21), Emrah Ç. (26), Cuma G. (21) ve Fırat K. (18) araçtan inerek kaçmaya çalışırlarken polis tarafından yakalandılar. Araçta yapılan aramada demir kesme makası, düz tornavida, yıldız tornavida, siyah kriko, 3 adet beyaz çuval ve bir çift eldiven ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 7 Nisan- 2 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 2'si Başakşehir, 7'si Esenyurt'ta olmak üzere 9 ayrı iş yerinden 13 bin 800 TL, 23 bin 500 TL değerinde alkol, 160 adet 5 litrelik yağ, çok sayıda gıda ve temizlik maddesi çaldıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca toplam 12 bin 600 TL ile trafik yönünden 11 bin 363 TL olmak üzere toplam 23 bin 963 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat K. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Onur Ü, Emrah Ç. ve Cuma G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kişilerle birlikte suçlara karıştığı belirlenen Y.Ç. ile O.U.'nun aranmasına ise devam ediliyor.

Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde hırsızlık şüphelisinin elindeki kaldırım taşını iş yerinin vitrin camına atması da yer alıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA