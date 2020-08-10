(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)Bakırköy'de boş sokak için 10 lira isteyen 2 değnekçi gözaltına alındı
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(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)Bakırköy'de boş sokak için 10 lira isteyen 2 değnekçi gözaltına alındı

BAKIRKÖY'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkarak, boş sokak için sürücülerden 10 lira isteyerek değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı.

(Ek Bilgi ve Fotoğraflarla)Bakırköy'de boş sokak için 10 lira isteyen 2 değnekçi gözaltına alındı
10.08.2020 00:00 | Son Güncelleme: 10.08.2020 00:04
BAKIRKÖY'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkarak, boş sokak için sürücülerden 10 lira isteyerek değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA 

Bakırköy'de boş sokaklarda bekleyen değnekçiler, sürücülerin araçlarını park etmesini bekliyor. Araçlarını park etmek isteyenlerden 10 lira para isteyen bir değnekçi, sürücülere çeşitli noktaları göstererek buralara aracını park edebileceğini söylüyor. Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor. Görüntülerin basında yer almasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu değnekçilik yaptığı belirlenen Savaş Ç. ve Nabijon E. yakalanarak gözaltına alındı. Savaş Ç.'nin 13'ü korsan otoparkçılık olmak üzere toplam 25 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

2 şüpheli hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten işlem yapıldı.

YAKALANMA ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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