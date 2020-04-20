(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Avcılar'da polisin kovaladığı hırsızlık şüphelileri kaza yapınca...
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Avcılar, Araç, Güncel

(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Avcılar'da polisin kovaladığı hırsızlık şüphelileri kaza yapınca...

AVCILAR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, kısa süren kovalamaca ardından yakalandı.

20.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:45
(Ek bilgi ve fotoğraflarla) - Avcılar'da polisin kovaladığı hırsızlık şüphelileri kaza yapınca...

AVCILAR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, kısa süren kovalamaca ardından yakalandı. Birçok suçtan dosyaları bulunan, ilçeye hırsızlık amacıyla geldikleri öne sürülen şüphelilerin sorgusuna başlandı. Şüphelilerin, 6 Nisan'da ipliklerini çaldıkları TIR'ın sürücüsünü araçla sürükledikleri de ortaya çıktı. O anlar kameralara yansımıştı. 

Olay, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekibi devriye görevi yaparken, 34 BZT 478 plakalı hafif ticari aracı görünce şüphe üzerine 'dur' ihtarına bulundu. Ancak, sürücü polisi görünce Kumcular kavşak yol ayrımındaki trafik lambaları yönüne doğru kaçmaya başladı. Siren ve megafonlarla tekrarlanan 'dur' ihtarlarına rağmen araç kaçışını sürdürürken, bölgedeki diğer ekiplerden de yardım istendi. Polisten kaçanların içinde bulunan araç, hızla trafik lambalarının biraz ilerisindeki bariyerlere çarpınca bir lastiği yerinden çıktı. Araçta bulunanlar inerek çeşitli yönlere doğru kaçarken, yolun karşısında boş arazide, Cengiz E. ve Serhat B. Yakalandı. Kaçan diğer kişilerden Yüksel E.'nin de yakalanması amacıyla kapsamlı araştırma başlatıldı. Bölgedeki firmalarının güvenlik görevlileri bir kişinin üzerinde dikenli teller bulunan yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan atladığını ve fabrika bahçesine saklandığını söyledi. Güvenlik görevlisi eşliğinde yapılan aramada, bu şüpheli de kısa sürede yakalanarak, elleri arkadan kelepçelenerek, yere yatırıldı. Araçta bulundukları değerlendirilen 2 kişinin daha aranmasına devam edilirken, kaza yapan hafif ticari araçta iki adet 34 GV 2789 plaka bulundu. Araç ve iki plakanın kısa süre önce çalındığı değerlendirilirken, kazaya karışan araç çekici ile otoparka çekildi.

Avcılar'a hırsızlık amacıyla geldikleri değerlendirilen şüphelilerden Cengiz E.'nin 'Kasten yaralama,tehdit, hakaret, resit olmayanla cinsel ilişki',  Serhat B.'nin 'Taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanmak' ve Yüksel E.'nin 'Otodan hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, ev, işyeri ve bir kurumdan hırsızlık,trafik güvenliğini tehlikeye sokma, çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

İPLİK ÇALDIKLARI TIR'IN SÜRÜCÜSÜNÜ ARAÇLA SÜRÜKLEMİŞLER

Şüphelilerin, 6 Nisan'da ipliklerini çaldıkları TIR'ın sürücüsünü araçla sürükledikleri de  ortaya çıktı. Şüphelilerin, Firuzköy Bulvarı Mustafa Kemal Paşa Caddesindeki tekstil firmasının önünde meydana gelen olayda Malatya'dan Avcılar'daki tekstil firmasına iplik getiren TIR sürücüsü Oğuzhan Uz'un uyuduğunu fark edince kapalı kasa bir araçla TIR'ın arkasına yanaştığı ifade edildi. İfadelerinde suçu kabul eden 3 şüpheli, TIR kasasının arka kapaklarını açtıkları iplik dolu 10 çuvalı indirerek araçlarına yükledikleri sırada uyanan Oğuzhan Uz ile aralarında arbede çıktığını kabul ederken kaçtıkları araca tutunan Uz'un, metrelerce sürüklendiğini söyledi.


Kaynak: DHA

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