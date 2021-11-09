(Ek Bilgi ve Fotoğrafla)Yansımasını gören keçi metro asansörünün camını kırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(Ek Bilgi ve Fotoğrafla)Yansımasını gören keçi metro asansörünün camını kırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(Ek Bilgi ve Fotoğrafla)Yansımasını gören keçi metro asansörünün camını kırdı

BAŞAKŞEHİR'de yansımasını gören keçi, metro asansörünün camını kafa atarak kırdı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de yansımasını gören keçi, metro asansörünün camını kafa atarak kırdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Metro İstasyonu'nu asansörünün camı kırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri, camı kıranı tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüler şaşkına çevirdi. Camı kıranın bir keçi olduğu ortaya çıktı.Görüntülerde başıboş gezen iki keçiden biri asansör camına bir süre baktıktan sonra kafa atmaya başladığı görülüyor. Camın kırılmasının ardından iki keçi uzaklaşıyor.


(Ek Bilgi ve Fotoğrafla)Yansımasını gören keçi metro asansörünün camını kırdı

(Ek Bilgi ve Fotoğrafla)Yansımasını gören keçi metro asansörünün camını kırdı

(Ek Bilgi ve Fotoğrafla)Yansımasını gören keçi metro asansörünün camını kırdı

(Ek Bilgi ve Fotoğrafla)Yansımasını gören keçi metro asansörünün camını kırdı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Başakşehir'de metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyayı salladı

Başakşehir'de metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyayı salladı

 Avcılar'da antika, bit pazarı kapatıldı; mahalleli ve müşteriler ikiye bölündü

Avcılar'da antika, bit pazarı kapatıldı; mahalleli ve müşteriler ikiye bölündü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title