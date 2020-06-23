(ek bilgi ve fotoğrafla) - Esenyurt'ta mucize kurtuluş;  işte hayatta tutan hortum
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(ek bilgi ve fotoğrafla) - Esenyurt'ta mucize kurtuluş;  işte hayatta tutan hortum

ESENYURT'ta sel sırasında mucize kurtuluş kameraya yansıdı.

(ek bilgi ve fotoğrafla) - Esenyurt'ta mucize kurtuluş;  işte hayatta tutan hortum
23.06.2020 20:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:26

ESENYURT'ta sel sırasında mucize kurtuluş kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta sağanak yağışla dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katını sel suyu bastı. O evlerden birinde muciye imza atıldı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar kameraya yansıdı. Su dolu dairede yardım isteyen kişinin elini gören çevredekiler seferber oldu. Vatandaşlar mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Bu sırada pencerenin demir korkulukları sökülerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. Mahsur kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak minibüsle hastaneye götürüldü. Mahsur kalan kişiyi kurtaranlardan bir kişi, "Tek yaşıyordu. Hortumla nefes aldı, sonra kurtardık" dedi

 


Kaynak: DHA

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