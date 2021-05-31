(Ek bilgi ve fotoğrafla) AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 15 yaşındaki F.Ş. ile 19 yaşındaki Olcay Tokat hayatını kaybetti.

Avcılar 'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 15 yaşındaki F.Ş. ile 19 yaşındaki Olcay Tokat hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Tokat (19) kullandığı 34 RC 5269 plakalı motosikletiyle alt geçitteki viraja girdi. Tokat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, motosiklet devrildi. Motosikletin üzerindeki Tokat ve arkasında yolculuk yapan Fatma Şule (15), yere düşerek sürüklenmeye başladı. Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki Fatma Şule'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Olcay Tokat ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Fatma Şule tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

------------------OLCAY TOKAT'IN I///////////-Olcay Tokat'ın cansız bedeninin ambulansa kaldırılması-Ambulansın olay yerinden ayrılışı-Polis ekiplerinin çalışması-Olay yeri ekiplerinin çalışması-Olcay Tokat'ın bedeni-Kontrolden çıkan motosiklet

-Genel ve detay

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı