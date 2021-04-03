(ek bilgi) Üsküdar'daki partiye baskında 29 kişiye ceza kesildi

ÜSKÜDAR'da 4 katlı eğlence mekanına yapılan baskında 29 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.

ÜSKÜDAR'da 4 katlı eğlence mekanına yapılan baskında 29 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.

Üsküdar'da "sosyal medyada içerik üreten bir kanal için eğlence sahnesi çekiyoruz" gerekçesiyle toplanan ve büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, koronavirüs yasaklarını hiçe sayarak parti düzenledi. Polisin baskınında yakalanan 29 kişiye 3 bin 150'şer lire para ceza kesildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı