(ek bilgi) ÜSKÜDAR'DAKİ PARTİYE BASKINDA 29 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
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(ek bilgi) ÜSKÜDAR'DAKİ PARTİYE BASKINDA 29 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
(ek bilgi) ÜSKÜDAR'DAKİ PARTİYE BASKINDA 29 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

ÜSKÜDAR'da 4 katlı eğlence mekanına yapılan baskında 29 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.

ÜSKÜDAR'da 4 katlı eğlence mekanına yapılan baskında 29 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.

Üsküdar'da "sosyal medyada içerik üreten bir kanal için eğlence sahnesi çekiyoruz" gerekçesiyle toplanan ve büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu yaklaşık 500 kişi, koronavirüs yasaklarını hiçe sayarak parti düzenledi. Polisin baskınında yakalanan 29 kişiye 3 bin 150'şer lire para ceza kesildiği öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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