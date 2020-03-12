Ejderha Fırtınası Mısır'da can aldı Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerinde sabahtan itibaren etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle 1 çocuk yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerinde sabahtan itibaren etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle 1 çocuk yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı. Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'de fırtına nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, ülkenin kuzeybatısındaki Matruh kentindeki limanların tamamında faaliyetler durduruldu. Aralıksız yağmur ve Ejderha adı verilen fırtınada 1 çocuk yaşamını yitirirken, 39 kişi yaralandı. Meteorolojinin son günlerde yaptığı uyarılar nedeniyle bugün öğrencilerin çoğunluğunun okula gitmediği belirtildi. Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Irak'ta olumsuz hava ve fırtına uyarısı yapılmıştı. Kaynak: AA