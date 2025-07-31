Ejder Yürek: İntikam konusu nedir, Ejder Yürek: İntikam oyuncuları kimler?

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EJDER YÜREK: İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU

Artık kaderlerini birleştirmiş olan cesur bir genç şövalye ile kudretli ejderha Drago, birlikte büyük bir tehlikeyle yüzleşir. Ejderha yumurtalarıyla dolu kutsal yuvayı karanlık güçlere hükmeden kötü bir büyücüden korumak için omuz omuza mücadele ederler. Bu zorlu yolculukta yalnızca ejderhaların soyunu kurtarmakla kalmazlar; aynı zamanda Drago'nun üzerine musallat olmuş laneti de ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yaparlar. Genç şövalyenin cesareti ve Drago'nun bilgeliği, onları bekleyen karanlığı yenmek için tek umuttur.

EJDER YÜREK: İNTİKAM OYUNCULARI VE KADROSU

Filmde canlandırılan karakterlere hayat veren kadro, oldukça dikkat çekici isimlerden oluşmaktadır:

Ben Kingsley, Matthew Feitshans, Julian Morris, Ozama Oancea, Raffaella De Laurentiis, Tamzin Merchant, Jassa Ahluwalia, Jake Curran, Dominic Mafham, Jonjo O'Neill, Christopher Fairbank, Duncan Preston, Harry Lister Smith, Daniel Everitt-Lock, Roger Ashton-Griffiths, Nadiv Molcho, ?erban Celea, Vlad Radescu, Edgar Nistor, Edouard Philipponnat, Denis ?tefan, Pavel Ulici, Bogdan Moncea, Ioan Coman ve Gary Oldroyd.