Ejder Yürek 2: Yeni Bir Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

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EJDER YÜREK 2: YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

2000 yılında çekimleri süren Amerika yapımı olan serinin ikinci filminde ise heyecan kaldığı yerden tüm hızıyla devam etmektedir.Sakin bir yetim çocuk olan Geoff, Drake'i yani ejderhayı keşfeder, o dünyada yaşayan en son ejderhadır. Geoff parlak zırhlı bir şövalye olma hayalinin artık gerçek olduğunu anlar.



EJDER YÜREK 2: YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU



Oyuncular: Robby Benson, Christopher Masterson, Harry Van Gorkum, Rona Figueroa