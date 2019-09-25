Ejder meyvesini incelemek için Aydın'dan Ortaca'ya gittiler

25.09.2019 10:39

Aydın'ın Efeler ilçesi Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası yetkililerinden oluşan heyetle Muğla'nın Ortaca ilçesinde narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilen tropikal ejder meyvesini incelemek üzere Ortaca'ya gitti. Ortaca Dalaklı ve Güzelyurt mahallelerinde örtü altında yetiştirilen ejder meyvesini inceleyen heyet, oldukça karlı ve yetiştiricinin yüzünü güldüren meyvenin Aydın'da da yetiştirilmesi için çalışma yapacak.



Aydın Efeler Kaymakamı başkanlığındaki heyete Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okan Bilgiç ve Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü eşlik etti. Alternatif tarım kapsamında Dalaklı mahallesinde oluşturulan 2 dönümlük serada, yaklaşık üç yıldır ejder meyvesi yetiştiren Mehmet Bulut ile görüşen Aydın heyeti üretim ve pazarlama konusunda bilgi aldı. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve üreticiler ile oluşturdukları ekiple alternatif ürün ejder meyvesi hakkında bilgi aldı.



Aydın'ın bereketli topraklara sahip olduğunu belirten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Aydın iklim yapısı itibariyle çok fazla ürünün yetiştiği bir bölge. Aydın'da üreticimizin getirisi yüksek alternatif ürünleri yetiştirmesini istiyoruz. Bir arayış içerisindeyiz. Ejder meyvesinin Ortaca'da üretildiği bilgisini aldıktan sonra buraya ziyaret gerçekleşmeye karar verdik. Buradan edindiğimiz bilgilerle Aydın'da bu ürünü ya da buna benzer ürünleri üretmeye çaba sarf edeceğiz" dedi.



Üreticilerin önüne çeşitli seçenekler koyabilmeyi amaçladıklarını belirten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin; bölgede ürün çeşitliliğini artırmak, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek, çiftçilerin yıllardır yaptığı geleneksel tarımı bırakarak daha az emekle pazarda daha çok değer gören ürünlere yönlendirmek için çalıştıklarını kaydetti.



Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Çıldır ise amaçlarının, Aydınlı çiftçileri alternatif ürünler konusunda teşvik etmek olduğunu belirterek "Ziraat Odası olarak bu tür araştırma gezilerinin çok büyük yararını görüyoruz. Üreticinin ekonomik durumunu bir üst çıtaya nasıl çıkarırız düşüncesi ile başlattığımız bu çalışmadan olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.



Tanesi 10-14 TL arasında satılıyor



Yurt dışında "Dragon Fruit" olarak bilinen, Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan ana vatanı Vietnam olan ejder meşinin ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanıldığı belirtildi. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi sebebiyle üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin tanesi 10 ila 14 lira arasında satışa sunuluyor. - AYDIN

Kaynak: İHA