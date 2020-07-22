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Ejder meyvesini daha önce duydunuz mu? Aydınlı vatandaş, ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor

Uzak Doğu seyahatinde tanıdığı ejder meyvesini (pitaya) Aydın'da üreten adam, talepten oldukça mutlu. Ejder meyvesinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor.

Ejder meyvesini daha önce duydunuz mu? Aydınlı vatandaş, ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
22.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:57

Aydın İncirliova ilçesinde yaşayan Övünç Yorbik Uzak Doğu seyahatinde tanıdığı ejder meyvesini (pitaya) Aydın'da üretti. Tanesi 15 ile 25 TL arasında değişen fiyatlarda satılan ejder meyvesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Lezzetinin yanı sıra görüntüsüyle de büyük ilgi çeken pitaya meyvesinin Aydın ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Daha çok Meksika, Orta ve Güney Amerika, Endonezya, Vietnam, Malezya gibi ülkelerde yetişen ejder meyvesi aynı zamanda içerdiği vitaminler ve lif yönünden de güçlü antioksidan özelliği taşıyor.

Ejder meyvesini daha önce duydunuz mu? Aydınlı vatandaş, ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor

MASRAFSIZ MEYVE

İncirliova'nın Gerenkova Mahallesi'nde bir dönümlük serada 650 pitaya fidanı diken Övünç Yorbik, emeğinin karşılığını almaya başladı. Bir dönümlük serada yetiştirdiği ejder meyvesinin, her direkte 4'er adet gruplar halinde bulunduğunu ve her bitki grubundan yaklaşık 45 meyve aldığını belirten üretici Övünç Yorbik yaklaşık 3 yılda meyve vermeye başlayan ejder meyvesinin, bakım ve su ihtiyacı fazla olmayan ekstra gübre istemeyen dayanıklı ve verimli bir meyve olduğunu söyledi.

Ejder meyvesini daha önce duydunuz mu? Aydınlı vatandaş, ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor

"AVRUPA'DA TANE FİYATI 20 EUROYA KADAR ÇIKIYOR"

Pitayanın Aydın iklimini çok sevdiğini ve yüksek verim verdiğini belirten Övünç Yorbik, "Şu an için ürünlerimi rahatlıkla satabiliyorum. Türkiye'de 15-25 TL arasında değişen pitayanın tane fiyatı Avrupa'da 20 euroya kadar çıkabiliyor. Daha büyük alanlarda hem meyve hem fidan yetiştiriciliği yapmak için çalışmalarıma başladım. Yüksek miktarda üretim gerçekleştirdiğimde Tarım ve Orman Bakanlığımızın Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) aracılığıyla satmayı düşünüyorum" dedi.

Ejder meyvesini daha önce duydunuz mu? Aydınlı vatandaş, ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor

Kaynak: İHA

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