Ejder meyvesine, üreticinin talebi artıyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretilen ejder meyvesi, üreticelerden de yoğun talep görüyor. Bir kişinin tek başına 4-5 dönüme bakabileceğini söyleyen Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, ejder meyvesinin bakımının çok kolay olduğunu ve talebin sürekli arttığını söyledi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ilk olarak 2014 yılında deneme ekimi yapılan, Mersin ve Adana'da yetiştirilmeye başlanan ve Türkiye'de 'ejder meyvesi' olarak bilinen pitaya meyvesi, Alanya'da da yaygın olarak üretilmeye başlandı. Ekimi ve bakımı çok basit olan ejder meyvesi, hasat zamanı da yüksek getiriye sahip. Alanya'da avokado, mango, muz gibi tropik meyvelerden sonra en çok üretilen meyve olan ejder meyvesi, üreticinin de yüzünü güldürüyor. İçinde barındırdığı kalsiyum ve C vitaminiyle de besleyici ve faydalı olan ejder meyvesi hem kemikleri güçlendiriyor hem vücut direncini artırıyor. Üreticinin pazar konusunda sorun yaşamadığı ejder meyvesi, genellikle Gazipaşa'dan yurt dışına ve doğuya ihraç ediliyor.

'BİR KİŞİ RAHATLIKLA 4-5 DÖNÜME BAKABİLİR'Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Tropik Meyvelerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, "Genellikle Türkiye'de 'ejder meyvesi' olarak biliniyor. Ama dışarıda 'dragon' ve 'pitaya' olarak ismi geçmektedir. Şu an Alanya'da en çok üretimi yapılan ürünler avokado, mango ve ejder meyvesi. Yalnız en kolayı da ejder meyvesidir. Yani bir kişi rahatlıkla 4- 5 dönüm alana bakabiliyor. Dönümde aşağı yukarı 950- 1000 fidan ekilebiliyor. Bu fidanlardan da 3- 4 bin adet meyve alınıyor. Kilo ve adet bazında satılıyor. Üreticilerimiz şu anda memnun. Ağaç kaktüs familyasından olduğu için dikenli, fazla haşere, böcek gelip hastalıklarla rahatsız edemiyor. Hastalıklar rahatsız edemeyince çiftçinin en çok gideri olan zirai ilaç masrafından kurtulmuş oluyor. Bakımı da buna istinaden daha kolay oluyor" dedi.'DÖNÜMDEN 30-40 BİN TL GELİR ELDE EDİLEBİLİYOR'Ejder meyvesinin iki çeşidi olduğundan bahseden Sevilgen, "Beyaz ve kırmızı renklerde iki çeşit üretimimiz var. Kalsiyum içeriği çok fazla. Tropikal ürünlerin hepsinde olan C vitamini ağırlıklı bulunmaktadır. Kalsiyum sayesinde kemiklerin daha kuvvetli, daha dirençli olduğunu, C vitaminiyle de vücudun direncinin arttığını görmekteyiz. Pembe yapısının içinde beyaz ve kırmızı, içerisinde küçük çekirdekleri olan sulu, kiviyi ve mart yemişi dediğimiz mart incirini andırmaktadır. Ülkemize bir çeşit olarak girmiş bulunmaktadır. Pazarında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Üretici memnun, dönümden 30- 40 bin lira gelir elde edebiliyor" diye konuştu.'GETİRİSİ İYİ, İŞÇİLİĞİ AZ'

Yaklaşık 3 yıldır ejder meyvesi üreticiliği yapan Sadettin Koç, getirisi çok olduğu için ektiğini anlatırken, "Daha önce ben buraya yeşillik, sebze ekiyordum. Getirisi az ve masraflar çok olduğu için ejder meyvesine geçtim, 3 yıldır da ekiyorum. 2 yıldır meyve alıyorum. Şu anda çok memnunum. Getirisi iyi, işçilik az. Bir kişi tek başına bakabiliyor" dedi.

