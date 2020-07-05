Ejder meyvesine talep arttı, çiftçi fide siparişlerine yetişemiyor
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Ejder meyvesine talep arttı, çiftçi fide siparişlerine yetişemiyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 3 yıl önce başladığı ejder meyvesi yetiştiriciliğinden elde ettiği gelirle fide üretimine başlayan çiftçi Arif Doğan (32), siparişlere yetişemediğini belirtti.

Ejder meyvesine talep arttı, çiftçi fide siparişlerine yetişemiyor
05.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:02

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 3 yıl önce başladığı ejder meyvesi yetiştiriciliğinden elde ettiği gelirle fide üretimine başlayan çiftçi Arif Doğan (32), siparişlere yetişemediğini belirtti.

Yaklaşık 3 yıl önce alternatif ürün olarak Güney Amerika tropikal meyvelerinden olan ejder meyvesi üretimine Erdemli'de başlayan çiftçi Arif Doğan, fide üretimi de yaparak hem meyvesinden hem de fidesinden gelir elde ediyor. Özellikle sahil bölgelerinde büyük talep gören ejder meyvesi fidesini çiftçiler alternatif ürün olarak tercih ediyor. Tanesini 10-15 TL arasında sattığını ve iyi geliri olduğunu kaydeden Doğan, bu yıl fide üretimine başlamasının ardından özellikle Antalya, Hatay, Adana ve Osmaniye illerinden büyük talep gördüğünü söyledi.

'GELİR KAPISI OLDU'İyi gelir elde ettiğini ve bahçesini de büyüttüğünü kaydeden Arif Doğan, "Tanesinin 10 TL'den satışını yaptığımız fideler bizler için de büyük bir gelir kapısı oldu. Hem meyvesinden hem de fidesinden kazanç elde ediyoruz. Fidelerimizi talep olduğu takdirde kargoyla istenilen yere gönderiyoruz. Ülkemizde kısa süre önce üretilmeye başlayan ejder meyvesi her geçen yıl yaygınlaşarak Türkiye'nin en kazançlı meyvesi haline gelecektir. Ben bütün çiftçilerimize alternatif ürüne yönelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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