Ejder meyvesi üreticinin yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ejder meyvesi üreticinin yüzünü güldürdü

30.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:22
Ejder meyvesi üreticinin yüzünü güldürdü

Narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilen tropikal 'Ejder Meyvesi', Muğla'nın Ortaca ilçesinde örtü altı üreticisinin yüzünü güldürdü.

Narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilen tropikal 'Ejder Meyvesi', Muğla'nın Ortaca ilçesinde örtü altı üreticisinin yüzünü güldürdü.

Dalaklı Mahallesi'nde alternatif tarım kapsamında oluşturulan serada, üretimi yapılan Ejder Meyvesinin tanesi 10 ila 15 lira arasında alıcı buluyor. Ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi sebebiyle üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin Dalaklı Mahallesi'nin yanı sıra Eskiköy, Güzelyurt, Gölbaşı ve Arıkbaşı Mahallelerinde oluşturulan seralarla üretim alanı genişliyor.

56 yaşındaki Ortacalı üretici Mehmet Bulut, 2015 yılı sonunda internette gördüğü ürünün çok ilgisini çektiğini ve 30 direklik bitki ile işe başladıklarını söyledi. Bulut, "Daha sonra fidan takviyesi yaparak çoğalttık ve 2 dönüme tamamladık. Daha önce domates ekiyorduk. İlaç, gübre masrafımız çok oluyordu. Domateste dönümde 15 bin lira masraf ediyorsun. Bu meyve masrafsız sadece doğal mal gübresi veriyoruz. Dönümde bin lira gibi bir masrafı var. Domatesle karşılaştırdığında yüzümü güldürdü. Dönümde 25 bin lira getirisi oluyor" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı
Eski MasterChef yarışmacısı, Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından demediğini bırakmadı

İklim şartlarının Ejder Meyvesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, şunları söyledi; "İlk yaptığımız için bazı dezavantajlarımız oldu. Bazı fideleri değiştiriyoruz. İri yapanları seçeceğiz. Yeni yapacak olanlara tavsiyem Dalyan ve Dalaman taraflarında yapabilirse daha iyi verim alabilirler. 10 ila 15 lira arası boyuta göre fiyatında değişiklik oluyor. 500 gram ile 1 kilo arasında ağırlığı değişiyor. İklim değişikliği nedeniyle üründe azalma oldu. Aşırı sıcak olunca ürün küçüldü. Şimdi yeni yeni düzeldi. Ortaca'da 20 dönüm alanda Ejder Meyvesi üretiliyor, Eskiköy, Güzelyurt, Gölbaşı ve Arıkbaşı'nda üretim var."

Ejder meyvesi

Yurt dışında "Dragon Fruit" olarak bilinen, Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi sebebiyle üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin tanesi 10 ila 15 lira arasında satışa sunuluyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
Aydın'da mandalina, üreticinin yüzünü güldürdü
AFYONKARAHİSAR - Çerezlik kabak çekirdeği, üreticisinin yüzünü güldürdü
AFYONKARAHİSAR - Çerezlik kabak çekirdeği, üreticisinin yüzünü güldürdü
Mersin'in Tropikal Meyveleri: Ejder Meyvesi
Mersin'in Tropikal Meyveleri: Ejder Meyvesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Bülent Arınç Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan Işık Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Mbaye Diagne Tolga Ciğerci Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ejder meyvesi üreticinin yüzünü güldürdü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 14:23:37. #1.15#
title