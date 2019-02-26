İYİ Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ejder Demir Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ejder Demir kimdir?

EJDER DEMİR KİMDİR?

Başkan adayı, 1975 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlkokulu Şahinbey İlkokulunda, ortaokul ve liseyi İsmet Paşa Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Adalet Yüksekokulu, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldı.

GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Demir, iş hayatına kendisine ait Demir Hukuk Danışmanlık şirketinde atıldı. Genç yaşlarda siyasetle ilgilenmeye başlayarak, teşkilatların çeşitli kademelerinde görev aldı. 26. ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Gaziantep Milletvekili adayı oldu. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ortak adayı olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Ejder Demir, evli ve 2 çocuk babasıdır.