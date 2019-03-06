Ejder Demir'e 'Kurt'lu Gönderme

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'den Millet İttifakı'nın adayı olan Ejder Demir'e tepki göstererek, "Sürüden ayrılanı kurt kapar" dedi.

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, önceki dönem Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep 3. Sıra Milletvekili Adayı olan İYİ Parti Millet İttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ejder Demir'e tepki gösterdi. Bayındır, sürüden ayrılanı kurdun kapacağını söyleyerek, "Bir kısım terör yanlıları Türkiye'nin karşısına geçmiş, Türkiye'yi bölmek devirmek istiyorlar. Terörle yürüyen insanlar parayla her şeyi satar. MHP Ejder Demir için olumlu bir partiydi, keşke başka partiye geçmeseydi, yanlış yola girmeseydi. Yanlış yolda giden yanılır. Yarın öbür gün bunlar yanıldığını anlayacak. Bir şehir ailesi olarak Ejder Demir'e yanlış yolda olduğunu söylüyorum. Dere ayrılırsa göl veya deniz olmaz. Birlik beraberlik olursa göl haline gelir, Deniz haline gelir. Ama küçük bir dere ne bir yeri sulayabilir ne bir şey yapabilir. Onun için keşke ayrılmasaydı. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar" diye konuştu.

Bayındır, daha önce şehit ve gazi dernekleri ile yaptıkları ortak açıklamada Cumhur İttifakı'nın adayı Fatma Şahin'i desteklediklerini açıklamıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA