Eit Tso Uzman Komiteler ve 23. Yürütme Kurulu Toplantıları

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelere, Ürün İhtisas Borsasına yatırım yapmaları çağrısında bulunarak, "Sizler Türkiye'deki Ürün İhtisas Borsasına yatırım yapabilir, buradaki ürünleri alıp satabilirsiniz. Bu borsanın bölgesel olmasını istiyoruz. İleriki zaman diliminde bizler İran'da, Pakistan'da lisanslı depo kurarak oradaki hububatları ya da lisanslı depoya konu ürünlerin uluslararası platformda alınıp satılmasını sağlayabiliriz." dedi.



Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'deki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) Uzman Komiteler ve 23. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, Irak-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı.



Türkiye'nin, 2016 yılında sapkın bir dini inanışa sahip Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Tüfenkci, bu girişimin, tamamen sivil iradeyle, Türk milleti tarafından bertaraf edildiğini söyledi. Tüfenkci, darbe girişiminin FETÖ tarafından düzenlendiği hususunda toplumun tüm kesimlerinin hemfikir olduğuna işaret ederek, "FETÖ, sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin ulusal istikrar ve güvenliği bakımından da tehlikelidir." diye konuştu.



Tüfenkci, Türkiye'nin, aldığı önlemler ve ekonomik temellerinin sağlam olması sayesinde bu sınavdan başarıyla çıktığına dikkati çekerek, "Mümkün olan en az hasarla Türkiye'nin büyümesini ve yoluna devam etmesini sağladık. 2017'de ilk ve ikinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyümeleri yakaladık. Üçüncü çeyreği daha fazla büyüme, dördüncü çeyreği yani 2017 yılını da yüzde 5,5'in üzerinde büyüme rakamıyla inşallah tamamlamış olacağız. 2018'de de yüzde 5,5'lik büyüme hedefimizi tutturacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.



"EİT üyesi ülkeler arasındaki ticaret kimseyi tatmin etmiyor"



EİT üyesi ülkeler arasındaki ticaretin kimseyi tatmin etmediğini belirten Tüfenkci, üye ülkelerin artık daha farklı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Tüfenkci, kamu kesimi ve hükümetlerin daha fazla gayret göstermesini isterken, "Rifat Bey (TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu) özel sektörün temsilcisi olarak, alınan kararların uygulanması ve özel sektörün önünün açılması konusunda bizleri müthiş derecede çalıştırıyor ve sıkıştırıyor. Başkanımdan örnek alarak, her ülkenin başkanları da hükümetlerini bu kadar sıkıştırırsa, çok yol alacağımıza inanıyorum. Bizlerin, hükümetler olarak sizin önünüzü açmamız gerekiyor." dedi.



Tüfenkci, EİT üyesi ülkelerin, gümrük konularındaki karşılıklı idari yardım anlaşmasına ilişkin taslak metninde anlaşma sağladığını bildirdi, bunun yürürlüğe girmesiyle iş birliklerinin gelişeceğini ve ticaret hacminin artacağını dile getirdi.



EİT üyesi ülke temsilcilerine seslenen Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkelerimiz birbirine yakın ürünler üretiyor. Biz birbirimizden korkarak üçüncü ülkelere açılamayız, birbirimizden çekinerek ilerlememizi gerçekleştiremeyiz. Hem ülkeler arası rekabet koşullarını oluşturmamız hem de iş birliği temellerini atmamız lazım. EİT bünyesinde daha serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymakta zorlanıyoruz. Bunun nedeni ne? her ülkenin kendine göre oluşturduğu korkulardan kaynaklanıyor. İçine kapanarak çok şey elde edemeyiz. İçine kapandığımızda biz Türkiye olarak veya diğer kardeş ülkeler, kendi yatırımcısı ya da özel sektörünü koruyamaz."



Tüfenkci, Dünya Ticaret Örgütünün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın da önemine dikkati çekerek, Türk gümrük idaresi olarak bu anlaşmayı onayladıklarını aktardı. EİT Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankası'nın Kurulmasına İlişkin Anlaşma'yı da Türkiye, Pakistan, İran ve Azerbaycan'ın onayladığını bildiren Tüfenkci, "Bu anlaşmanın da yürürlüğe girmesiyle haksız rekabet karşısında özel sektör önemli avantaj yakalamış olacak." dedi.



Türkiye'de lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin hayata geçirildiğini belirten Tüfenkci, EİT üyesi ülkeleri de Türkiye'de bu alanda yatırıma davet etti. Tüfenkci, şunları kaydetti:



"Ürün İhtisas Borsası'nı hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar, 100 şirkete lisanslı depo işletmesi kuruluş izni verdik. Üreticilere, lisanslı depolara bıraktığı ürünü temsil eden elektronik ürün senetlerini teminat olarak gösterip, uygun koşullarda kredi kullanabilme imkanı sağladık. Tüccar ve sanayicilerimiz, depo inşa etme maliyetinden kurtuluyor. Tarım ürünlerinin, kurulan borsada işlem görmesini sağlayacağız. Sizler de bu borsalara yatırım yapabilirsiniz, buradaki ürünleri alıp satabilirsiniz. Bu borsanın bölgesel bir borsa olmasını istiyoruz, kardeşlerimizin de buralarda yatırım yapmasını istiyoruz. İleriki zaman diliminde bizler İran'da, Pakistan'da lisanslı depo kurarak oradaki hububatları ya da lisanslı depoya konu ürünlerin uluslararası platformda alınıp satılmasını sağlayabiliriz. Düşünün Londra Metal Borsası var, ürün Endonezya ve Hindistan'da, işlem Londra'da, mal teslimini Endonezya'da ya da dünyanın muhtelif ülkesinde yapıyor. Niçin biz tarım ürünlerinde aynı sistemi kurmayalım, lisanslı depolardaki ürünleri dünyaya satmayalım."