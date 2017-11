Eit Tso Uzman Komiteler ve 23. Yürütme Kurulu Toplantıları

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye olarak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın (ECOTA) işlevsel hale getirilmesi için gereken çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini belirterek, "Bir an evvel ECOTA'nın yürürlüğe girmesi, EİT ülkeleri arasında hem ticaretin hem de yatırımların artması için son derece önemli." dedi.



Elvan, TOBB ikiz Kulelerde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) Uzman Komiteler ve 23. Yürütme Kurulu Toplantılarında yaptığı konuşmada, yaşanan deprem nedeniyle İran'dan gelen konuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek, dünyanın neresinde bir felaket olsa Türkiye'nin yardım için hazır olduğunu ifade etti.



EİT bölgesinin, uluslararası alanda kilit bir bölgesel oyuncu olma yolunda muazzam olanaklara sahip bulunduğunu aktaran Elvan, bu potansiyelin, EİT'nin jeopolitik konumu, tarihi birikimi, üyelerin ortak bağları, paylaştığı değerler, geniş doğal kaynakları ve beşeri sermayesinden kaynaklandığını vurguladı.



Elvan, bu potansiyele karşın bölgenin, dünya nüfusunun yüzde 6,2'sinden fazlasına sahipken, dünya ticaretinden sadece yüzde 2 pay alabildiğine dikkati çekerek, ülkeler arasındaki potansiyeli harekete geçirmek ve ticareti artırmak için öncelikle ticaretle ilgili girişimlerde iş birliğini daha da güçlendirmek gerektiğinin altını çizdi.



Bu çerçevede 13. EİT Zirvesi ve 22. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kabul edilen EİT 2016-2025 Vizyon Belgesi'nin iş birliğini geliştirme çabalarına ışık tutacağını dile getiren Elvan, şöyle konuştu:



"ECOTA'nın yürürlüğe girmesi ülkelerimiz arasındaki iş birliği potansiyelinin harekete geçirilmesi adına önemli bir adım olacaktır. Bundan 10 yıl önce, ben siyasete girmeden hemen önce ECOTA aşağı yukarı tamamlanmıştı, o zaman bürokrattım. Aradan 10 yıl geçti, halen ECOTA'yı konuşuyoruz. Biz Türkiye olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız ama burada özellikle siz değerli iş adamlarının ülkelerinizde ECOTA'nın bir an önce yürürlüğe girmesi için girişimde bulunmanız gerekiyor. ECOTA'dan yararlanacak olan sizlersiniz. Bölgemizdeki en iddialı tercihli ticaret anlaşmalarından biri olan ECOTA'nın uygulanmasının bölgenin ticaret ortamına önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye olarak ECOTA'nın işlevsel hale getirilmesi için gereken çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını arzu ediyoruz. Çok zaman kaybettik. Artık zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Bir an evvel ECOTA'nın yürürlüğe girmesi, EİT ülkeleri için hem ticaretin, hem de yatırımların artması için son derece önemli."



Elvan, özel sektör iş birliğini geliştirmenin, ticareti artırmak için elzem olduğunu belirterek, özellikle belirli sektörlere yönelik iş forumları ve alıcılar-satıcılar toplantılarının, özel sektör temsilcilerinin kendi aralarında iş bağlantıları kurmaları için uygun bir platform oluşturduğunu ifade etti.



Özel sektör için gereken ivmeyi yakalamak adına bu tür faaliyetleri daha sık düzenlemeye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Elvan, ticaret fuarları düzenlemek ve uluslararası fuarlara EİT ailesi olarak güçlü bir şekilde katılmanın ticaret performansına katkı sağlayacağına işaret etti.



Elvan, üye ülkeler arasında gençlerin girişimcilik ruhunu geliştirmek için eğitim programları ve kapasite güçlendirme faaliyetleri düzenlemek gerektiğini vurgulayarak, EİT bölgesinde mal, sermaye ve insan kaynağı hareketlerini kolaylaştırmanın uzun vadeli başarının anahtarı olacağına inandıklarını söyledi.



- Özel sektöre ECOBANK hatırlatması



EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası (ECOBANK) tarafından sunulan imkanlardan daha fazla yararlanmak gerektiğini ifade eden Elvan, şunları kaydetti:



"Merkezi İstanbul'da olan, o dönemde benim de bürokrat olduğum dönemde ECOBANK'ın kurulması için büyük çaba sarf edildi. Bu bankanın kurulması EİT'nin şimdiye kadar en somut başarısıdır. Bu vesileyle 2008 yılındaki kuruluşundan bu yana 1,3 milyar dolar proje ve ticaret finansmanı sağladığı için ECOBANK'ı kutlamak isterim. Banka, şirketlerin ticaret ve ticaretle bağlantılı faaliyetlerini finanse etmek üzere yılda 150 milyon dolar kredi sağlamaktadır. Özel sektörümüz, bankanın çeşitli finans imkanlarından daha fazla yararlanmalıdır. Ayrıca bölgenin artan ihtiyaçları göz önüne alındığında, özellikle sermaye tabanını genişletmek suretiyle bankayı güçlendirmemiz gerekmektedir."



"EİT Ticaret ve Sanayi Odasının daimi sekretaryası kurulmalı"



Elvan, aynı bölgenin paydaşları olarak, kaynak ve kurumların ortak hedefleri gerçekleştirmeye yönelik seferber edilmesinin önemini vurgulayarak, proje bazlı ekonomik faaliyetleri artırmaya, EİT kuruluşlarını geliştirmeye, güçlendirmeye ve bu kuruluşların teşkilatın hedeflerinin gerçekleştirmesinde etkin rol oynamasına ihtiyaç olduğunu söyledi.



Bu bağlamda, EİT Ticaret ve Sanayi Odasının daimi sekretarya ile çok daha iyi performans sergileyeceğine inandıklarını dile getiren Elvan, "Bu nedenle odamızın daimi sekretaryasının kurulması hususuna özel önem atfetmemizi rica ediyorum. Türkiye, EİT ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştirilmeye büyük önem atfetmektedir. 2016 yılında EİT ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz 17,3 milyar dolar oldu. Söz konusu hacmi artırmak için, kardeş ülkelerimizle olan ticari ilişkilerimizi daha da ilerletme niyetinde ve azmindeyiz." ifadesini kullandı.