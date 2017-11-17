Eit Tso Uzman Komiteler ve 23. Yürütme Kurulu Toplantıları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkeleri olarak ticaret yollarımızı şeffaf, güvenli ve hızlı hale getirirsek Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin merkezi haline geleceğiz." dedi.



Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen EİT Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Uzman Komiteler ve 23. Yürütme Kurulu Toplantılarında yaptığı konuşmada, İran-Irak sınırında meydana gelen deprem dolayısıyla İran Ticaret Odası Başkanı Golam Hüseyin Şafi'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Türkiye'nin depremin hemen ardından yardım için seferber olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün olduğu gibi bundan sonra da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah bu tür felaketlerin tekrarından hepimizi muhafaza etsin." diye konuştu.



Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin kara gümrük kapılarının modernizasyonu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da bölgesel kalkınma ve özel sektöre yönelik teşviklerle ilgili çalışmalarını övdü.



EİT bölgesinin Avrasya'nın kalbi olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:



"Hem ekonomik olarak hem de toplumsal açıdan doğu ile batı arasındaki köprüyüz. O yüzden buradaki 10 ülkenin kalkınması sadece bölge için değil, küresel ekonomi için de son derece önemli. Biz EİT bölgesini çok yakından takip ediyoruz. Son dönemdeki bölge ülkelerindeki ekonomik gelişmeden büyük memnuniyet duyuyoruz. Son dönemde Türkiye de önemli kazanımlar elde etti. Son bir yılda önemli reformları hayata geçirdik.

Bu reformlar sayesinde, çevre coğrafyamızdaki bütün olumsuzluklara rağmen, Türkiye ekonomisi bu yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüdü.

Yine son bir yılda özel sektör eliyle istihdamı tam 1,5 milyon kişi artırdık.

Biz bu rakamlarla tatmin olmuyoruz çünkü bölge ülkeleri olarak çok daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz."



Hisarcıklıoğlu, küresel ekonominin ve siyasetin kodlarının tamamen değiştiğini vurgulayarak, "Dünyayı etkileyen ekonomik ve siyasi gelişmelerin neredeyse tamamı da EİT coğrafyasının etrafında şekilleniyor. Güneş artık yeniden doğudan yükselmeye başlıyor. Bunun sancılarını yaşıyoruz. Süreci iyi okur, iş birliğimizi artırırsak, sadece bölgesel değil, küresel ekonominin yönünü tayin edecek müthiş bir coğrafyadayız.

Bunun da tek bir yolu var; birlik. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var. Daha fazla bir araya gelmek ve daha fazla iş birliği yapmak zorundayız." dedi.



"Mal satabileceğimiz 3,5 milyar insan yanı başımızda"



Hisarcıklıoğlu, dünya petrol rezervlerinin yüzde 15'inin, doğalgaz rezervlerinin yüzde 24'ünün EİT bölgesinde olduğuna işaret ederek, "Asya ile Avrupa arasındaki bütün enerji ve ticaret koridorları coğrafyamızdan geçiyor. Önemli tarım topraklarımız, turizm potansiyelimiz var. Dünya nüfusunun tam yarısı yani 3,5 milyar insan EİT bölgesinin doğrudan sınır komşusu olduğu ülkelerde yaşıyor. Mal satabileceğimiz 3,5 milyar insan yanı başımızda hazır duruyor. Dünyada bu kadar avantajlı başka bir coğrafya yok." ifadelerini kullandı.



Komşularıyla ticaret yapamayan ülkelerin dünyayla ticaret yapamayacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Zenginleşmek istiyorsak önce bu tabloyu değiştirmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili komitelerimizi de kurduk. En önemli işlerden biri ECOTA. ECOTA'yı bir türlü hayata geçiremedik. Tüm üyelerin ECOTA'ya taraf olmasını bile sağlayamıyoruz. Artık hiçbir bahane ortaya koymadan bunu gerçekleştirmek zorundayız." dedi.



Hisarcıklıoğlu, EİT ülkeleri arasında vizelerin kaldırılması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:



"Kültürümüzde kardeşler birbirinin evine vize alıp değil, selam verip girer ama biz burada da birbirimize engel koymaya devam ediyoruz. Bu anlamda, değerli dostlarımızdan ülkelerinde de bu konuyu her fırsatta gündeme getirmelerini istiyoruz. Dünya mal ticaretinin yarısı Asya ile Avrupa arasında yapılıyor. Bu coğrafyanın tam ortasındayız. EİT ülkeleri olarak ticaret yollarımızı şeffaf, güvenli ve hızlı hale getirirsek Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin merkezi haline geleceğiz. Bakanımız öncülüğünde yaptığımız gümrük modernizasyonları, güvenliği ve hızı sayesinde Birleşmiş Milletler tarafından bütün dünyaya örnek gösteriliyor. Bu tecrübemizi bütün bölge ülkelerine aktarmaya hazırız."



Tahkim meselesinin de ticaret ve yatırımların artması için önemli olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Yatırımcı ve tüccar her şeyden önce öngörülebilirlik ister. İş hayatında anlaşmazlıklar olabilir. Eğer bu anlaşmazlıkların hızlı ve adil çözüleceğini bilirsek risk alırız, yatırım yaparız. Bununla ilgili mekanizma yoksa uzak dururuz. Hepimiz bunda hemfikiriz ama batılı ülkelerin 100 yıl önce çözdüğü işi biz hala konuşuyoruz. Bunu artık hayata geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.