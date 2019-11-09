09.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:14

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, büyük ulaştırma koridorlarını ticari açıdan kullanılabilir ve faal haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Antalya Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.



Soleimanpour, Bakanlar Konseyinin EİT'nin en üst düzey karar alma mekanizması olduğunu bildirdi.

Toplantıya çok canlı bir katılım olduğunu, verimli bir beyin fırtınası yaptıklarını aktaran Soleimanpour, bunun da bütün üye ülkelerin örgütsel iş birliğini artırma konusunda ne kadar istekli olduğunu gösterdiğini söyledi.



Geçen yıl içinde EİT'nin aktivitelerini ticaret, ulaştırma, turizm, enerji, ekonomik büyümeyle sürdürülebilir kalkınma ve sosyal refah alanlarına yoğunlaştırdığını anlatan Soleimanpour, EİT dönem başkanlığının Türkiye'ye geçtiğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yol göstermesi sayesinde konseyin bugün çok başarılı bir sonuç verdiğini ifade etti.

"Burada serbest ticaret bölgelerinin kurulmasından bahsettik"

Soleimanpour, konseyin bugünkü toplantısından çıkan belge, tebliğin çok başarılı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Belge, üye devletler tarafından onaylanmış durumda. Önümüzdeki yıllarda bu belgede ortaya konulan unsurlara odaklanacağız. Hakikaten, bu açıdan bakıldığında tarihi bir belgedir. Bu reform sürecinde haklarımızın ihtiyaçlarına ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Bu süreç üye devletlerin teşkilatımızı benimsemesi ve sahiplenmesini de artıracaktır. Bölge içi ticaret, sürdürülebilir kalkınmanın ve ekonomik büyümenin itici gücüdür. Konseyimizin özellikle uzman düzeyindeki istişareyi öne çıkarması ve en kısa sürede ECO anlaşmasının devreye sokulmasının amaçlanması, sayın Çavuşoğlu'nun söylediği çok önemli adımlardan bir tanesidir. Özellikle ticarete ve ekonomiye odaklandığımız bir toplantı oldu. Bölgesel entegrasyona odaklandığımız bir toplantı oldu. Burada serbest ticaret bölgelerinin kurulmasından bahsettik."

Bakanlar Konseyinin transit taşıma çerçeve anlaşmasının bütünüyle uygulanması konusunda kararlılık gösterdiğini vurgulayan Soleimanpour, anlaşmanın bölgedeki bağlantılar açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Soleimanpour, şöyle devam etti:



"Amacımız, büyük ulaştırma koridorlarını, ticari açıdan kullanılabilir ve faal haline getirmektir. Seçtiğimiz birtakım ulaştırma koridorlarını aynı zamanda ekonomik koridor haline getirebilmektir. Gündemimizdeki temel konulardan bir tanesi bu koridorların dönüşümünü gerçekleştirmektir. Halihazırda altı koridorumuz var ve bunları ekonomik koridorlara dönüştürmek istiyoruz. Çünkü artık günümüz ekonomisinde bölgemiz için buna ihtiyaç var."



"Türkiye lider bir ekonomi"

Soleimanpour, EİT'nin dönem başkanlığının Türkiye'nin almasından dolayı, önümüzdeki dönem beklentileri hakkındaki soru üzerine, Türkiye'nin EİT bölgesinde lider bir ekonomi olduğunu, ardından İran ve Pakistan'ın geldiğini söyledi.



Türkiye'nin ekonomik açıdan bu bölgede söyleyeceği çok sözü olduğunu vurgulayan Soleimanpour, "Üye devletlerin Türkiye'den beklentisi, bölgenin ekonomisini büyük potansiyel dahilinde, yönetmesi, mevcut ticaretle ilgili sorunları çözmesi, bölgedeki bağlantı düzeyini artırmasıdır. Geleneksel olarak Türkiye'nin dış politikası komşularıyla çalışmaya yöneliktir. Çavuşoğlu'nun bahsettiği gibi Asya'ya yönelik bir politikaları da var. Asya'ya açılan kapı da EİT'dir. Umudumuz, Türkiye'nin başkanlığında öncelikle haklarımızın vizyonunu ve beklentilerini gerçekleştirmek. İnşallah 2025 vizyonumuzu yerine getirebiliriz. Ondan sonra umut ediyorum ki daha da fazla Asya ile temas kurabilmek için gerekli temeli atarız." diye konuştu.

Kaynak: AA