EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı

09.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:08

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, turistler için ortak bir EİT vizesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Yabancı turistlerin bölgemize tek bir vize alarak girebilmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Antalya Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılırken, diğer üye ülkeler bakan yardımcısı düzeyinde temsil edildiler. Toplantıya KKTC ve Türk Konseyi gözlemci olarak katıldı.



EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, toplantıda, son 1,5 yılda Tacikistan'ın EİT'ye başkanlık ettiğini, bu sürede ilerleme kaydedildiğini söyledi.



Kurumda çok ciddi verimlilik artışı yaşadıklarını vurgulayan Soleimanpour, EİT'in hedeflerine ulaşmak için çok büyük adımlar atıldığını ifade etti.



EİT Başkanlığına seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tebrik eden Soleimanpour, hem Çavuşoğlu'nun hem de Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin EİT'in hedeflerine, İzmir Antlaşması ve 2025 vizyonuna ulaşması için yakın iş birliği halinde çalışacağına inandığını dile getirdi.



"Türkiye'nin liderliğinin teşkilata katkısı bulunacak. Bölgeye refah getireceğinden çok eminiz" diyen Soleimanpour, şöyle konuştu:

"Genel Sekreterlik olarak geçtiğimiz yıl teşkilatımızın hedeflerine ulaşması için 23. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın sonuçları üzerinde çalıştık. Öncelikle vizyonumuz ile EİT'i proje odaklı kurum yapmak ve özellikle kurumumuzla daha fazla iş birliği yapılması bir takım reformlar geliştirdik. 2025 vizyonumuz 23. İslamabad Toplantısında onaylanmıştı. Ticaret, ulaştırma, turizm, enerji, ekonomik büyümeyle sürdürülebilir kalkınma ve sosyal refah. 2018 ve 2019'da kurumumuz faaliyetlerini mevcut kaynaklarıyla yürütmek için bu önceliklere senkronize şekilde eğilmeye başladı. EİT'i daha sonuç ve proje odaklı hale getirmek istiyoruz."

"Hedef ortak vize"

Soleimanpour, teşkilatın kaynaklarını projelere ve projeyle sonuçlanacak etkinliklere ayırmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Çok uzun projeler yerine orta ve kısa vadeli projelere odaklandıklarını vurgulayan Soleimanpour, şöyle devam etti:

"Bu yıl ilk kez ECO Bölgesel Projeleri gündemimize eklendi. Burada amacımız, sizlerden fikir alabilmek. 2019 ve 2020 için birtakım projeler, sektörel bakanlar toplantılarında onaylandı. Turizm alanında da bir takım öncelikler belirlendi. Yabancı turistler için ortak bir EİT vizesi üzerinde çalışıyoruz. Yabancı turistlerin bölgemize tek bir vize alarak girebilmelerini amaçlıyoruz. Diğer bir turizm önceliğimiz de tur operatörlerimiz arasında bir ağ oluşturabilmek. Tarımda ise gıda güvenliği alanında çerçeve belirlemeye çalıştık. Özellikle hayvani ürünlerin sınır geçişleri konusunda birtakım öncelikler belirlendi. Bunun onayı Bakü'de yapılacak Tarım Bakanları toplantısında gerçekleşecek. Daha yolun başındayız. Daha proje odaklı teşkilata dönüşmek, bunun uygun eylemler ve çok çaba gerektiriyor. Bütün değerli bakanlardan desteklerini istiyoruz. Kurumumuzu daha sonuç odaklı bir teşkilata dönüştürebiliriz. Bu dönüşümü etkin hale getirmek için tedbirler de almamız lazım."

Kaynak: AA