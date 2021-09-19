Eintracht Frankfurt, Wolfsburg deplasmanından 1 puanla döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde ( Bundesliga ) Eintracht Frankfurt, deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 5. haftasında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a konuk oldu.

Konuk ekip 38. dakikada Sam Lammers'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Wolfsburg, 70. dakikada Wout Weghorst ile 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Ligde bu sezon galibiyeti bulunmayan Eintracht Frankfurt'un 4, Wolfsburg'un ise 13 puanı bulunuyor.

-Borussia Dortmund sahasında Union Berlin'i 4 golle geçti

Günün diğer karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i 4-2 yendi.

Sarı-siyahlıların golleri 10. dakikada Raphael Guerreiro, 24 ve 83. dakikalarda Erling Haaland ve 52. dakikada kendi kalesine topu gönderen Marvin Friedrich'den geldi.

Union Berlin'in gollerini ise 57. dakikada penaltıdan Max Kruse ve 81. dakikada Andreas Voglsammer attı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 12'ye çıkarırken, Union Berlin 6 puanda kaldı.