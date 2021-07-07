Eintracht Frankfurt oyuncusu Ali Akman: "Maçları hırsla ve istekle bekliyorum"
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Eintracht Frankfurt oyuncusu Ali Akman: "Maçları hırsla ve istekle bekliyorum"

Eintracht Frankfurt oyuncusu Ali Akman: 'Maçları hırsla ve istekle bekliyorum'
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt'un Türk oyuncusu Ali Akman, kariyerine yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt'un Türk oyuncusu Ali Akman, kariyerine yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Akman, Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, Bundesliga'da maçların başlamasını heyecanla beklediğini belirtti.

Sahada performansını göstermek istediğini ifade eden 18 yaşındaki oyuncu, "Ben bunun hayalini küçüklüğümden beri kuruyordum. Avrupa'da bir takımda oynayıp, çok iyi işler yapmak istiyordum. Yavaş yavaş bu noktaya geliyoruz. Kendimi her türlü geliştirmeye çalışıyorum. Maçları hırsla ve istekle bekliyorum." diye konuştu.

Eintracht Frankfurt'ta iyi karşılandığını anlatan Akman, "Bursaspor'dan ayrılışım gerçekten hiç güzel olmadı ama buraya geldim. Eintracht Frankfurt, şehriyle, taraftarıyla ve kulübüyle çok sahip çıktı. Zor zamanda bana destek oldular. Ben de bunu hiç unutmayacağım. Buraya erken gelmenin çok güzel yanları oldu. Neyle karşılaşacağımı öğrendim. Buradaki seviyeyi gözlemlemiş oldum. Her şey geride kaldı. Eintracht ailesiyle kariyerime yeni bir sayfa açıtım. Çok güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Akman, Eintracht Frankfut'un büyük bir kulüp olduğunu ve geçmişte önemli genç oyuncular çıkardığını vurgulayarak, "Bunları göz önünde bulundurup, hedeflerim doğrultusunda buranın çok güzel bir basamak olacağını düşündüm. Çok iyi bir kulübe geldiğime inanıyorum. Geldikten sonra düşündüğüm şeylerin gerçekleşiyor olması, verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fiziksel eksiklikleri bulunduğunu ve bu açığını kapatmak için çok çalışacağını anlatan genç oyuncu, forma şansı yakaladığında da bunu en iyi şekilde değerlendirecek potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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Eintracht Frankfurt oyuncusu Ali Akman: "Maçları hırsla ve istekle bekliyorum" - Haberler Spor
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