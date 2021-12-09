Eintracht Frankfurt maçından notlar

- Fenerbahçe'de 7 değişiklik

-Pelkas 6, Nazım 4 maç sonra 11'de

- Frankfurt'ta tek değişiklik

MUSTAFA AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan maçta hakem Srdan Jovanovic düdük çaldı. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ile Milan Mihajlovic üstlendi.

Frankfurt, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı: "Trapp- Hasebe, N'Dicka, Tuta, Chandler, Jakic, Sow, Kostic, Hauge, Kamada, Borre."

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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