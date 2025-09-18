Haberler

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Eintracht Frankfurt Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Eintracht Frankfurt Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç? Eintracht Frankfurt Galatasaray kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Eintracht Frankfurt Galatasaray canlı maç anlatımı ve Eintracht Frankfurt Galatasaray kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileriyle canlı olarak izleyebilirsiniz.

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı Frankfurt'ta, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.

