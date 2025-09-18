Eintracht Frankfurt Galatasaray maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı 11'i!

Haberler

Güncelleme:
Eintracht Frankfurt Galatasaray maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Eintracht Frankfurt Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Eintracht Frankfurt Galatasaray ilk 11'ler açıklanıyor. Eintracht Frankfurt Galatasaray muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

FRANKFURT GALATASARAY 11'LERİ

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı 11'leri henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan,Can Uzun, Bahoya, Burkardt.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış Alper Yılmaz.

OSİMHEN NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in yarınki karşılaşmada forma giyip giymeyeceği bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

Nijerya Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile yaptığı maçta sakatlanan Osimhen, Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemedi.

Ayak bileğindeki gerilme ve kanama nedeniyle yoğun bir tedavi programı uygulanan Osimhen'in ağrılarının durumuna göre Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı belli olacak.

Victor Osimhen, Frankfurt müsabakasına yetişmemesi durumunda teknik direktör Okan Buruk'un santrforda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmesi, henüz fiziksel olarak hazır olmayan Mauro Icardi'yi ise hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
