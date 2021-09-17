Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının ardından - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının ardından

AA / Erbil Başay - Haberler | Spor
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, iki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada, iki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini söyledi.

Pereira, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından futbolcu Luiz Gostavo ile basın toplantısı düzenledi.

Karşılaşmanın çok kolay geçmediğini belirten Pereira, "Bugünkü atmosferde bugünkü oyunu oynamak, kendi oyunumuzu oynamak kolay değildi. Baskılı oyunumuzu sahada göstermek kolay değildi. Frankfurt gibi bir takıma karşı boşluk bulmamız kolay değildi." dedi.

İki takımın da fırsatlar yakaladığına işaret eden Pereira, "Maç sonuna kadar ortadaydı. Gerçekten izleyenler için çok zevkli bir maç olduğunu düşünüyorum. Maçın sonunda da bize maçı bitirme şansı gelmişti. Ama futbol bu, garip şeyler olabilir. iyi bir maçtı. İki takım da kazanmak için oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Pereira, sarı-lacivertli futbolcuların ortaya koyduğu karakter ve kazanma hırsından çok mutlu olduğunu kaydetti.

"Bugün ben takımımda her şeyi gördüm"

Rakip takımı değerlendiren tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taktiksel ve teknik anlamda beklediğimiz seviyedeydi. İyi oyuncuları var. Ama bu maçı izleyen taraftalar için çok iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Ben tribünde bir taraftar olsaydım muhakkak takımımdan gurur duyardım. Maç sırasında bazı anlarda kaliteli oyun sergileyebilirsiniz. Bunun mümkün olmadığı anlarda da savaşmanız gerekir. Organize olmanız gerekir takım ruhu göstermeniz gerekir. Bugün ben takımımda her şeyi gördüm. Ruh, kalite, teknik, taktik anlamda her şeyi gördüm. Belki fantastik bir maç değildi. Ama takım ruhu gördüm. Benim, oyunculardan en çok istediğim şey bu."

"Mesut Özil başka oyuncuların göremediği şeyleri görüyor"

Pereira, Mesut Özil ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu maç çok fazla geçişin olduğu, çok tempolu maçtı. Mesut da kondisyonunu arttırmaya çalışıyor. Bu dönemde onun topa ihtiyacı var, çünkü onun çözüm üretme kalitesi var. Sahada başka oyuncuların göremediği şeyleri görüyor. Oyun çok hızlıydı. Bazı anlarda aslında oyunun temposunu birazcık düşürüp tekrardan ofansif organizasyonlar için çözüm üretecek ritmi yakalayamadık. Çünkü Mesut aslında oyun stili olarak bunu seviyor. Bugünkü maç çok fazla geçişliydi, onun için çok kolay değildi. Oynadığı süre boyunca çok iyi oynadı. Takım ruhunu ortaya koydu defans anlarında."

Teknik Direktör Pereira, Alman taraftarların Mesut Özil'e gösterdikleri tepkiye ilişkin de "Taraftarların göstermiş olduğu reaksiyon bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Bu tarz şeyleri konuşarak vakit harcamamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Deplasmanda oynadıkları karşılaşmadan 1 puan aldıklarını anımsatan Pereira, "1 puan 1 puandır, deplasmanda aldığınız. Önümüzdeki maçta 3 puan için daha iyisini yapmaya çalışacağız. İlk dakikada atabilirdik, ama son dakikada onlar da atabilirdi." diye konuştu.

"Temponun yoğun olduğu maçları seviyorum"

Deplasmanda ve içeride oynanan karşılaşmalarda, futbolculardan aynı şeyleri beklediğini vurgulayan Pereira, "Önemli olan sahadaki davranışlarımızın aynı olması. Takımımdan baskılı bir oyun, oyunun yönünü değiştirerek boşluklar arayan, gol pozisyonları üreten ve yoğun bir şekilde baskı yapan bir oyun görmek istiyorum. Ben, temponun yoğun olduğu maçları seviyorum, ama bir yandan kaliteli bir şekilde bunu yapmayı seviyorum. İçeride veya dışarıda oynuyor oluşumuzun benim için bir önemi yok. Her maça bu mantaliteyle çıkmaya çalışıyorum." görüşünü paylaştı.

Karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'nin kaçırdığı penaltı ile ilgili de konuşan Pereira, "Maçtan önce bir planımız oluyor. 2 penaltıcımız vardı fakat ikisi de o an oyundan çıkmıştı. Pelkas penaltıyı yaratıp bir de topu alınca o sorumluluk gösteren karakteri ortaya koyduktan sonra benim için o karar orada bitmiştir, karar verilmiştir. Futbol böyledir. Bazen fantastik bir gol atarsınız, ama bazen de dünyanın en iyi futbolcuları bile penaltı kaçırabiliyorlar." yorumunda bulundu.

Maçın ardından soyunma odasında gördüklerinden mutlu olduğunu anlatan Pereira, "Penaltıyı kaçırdık, ama bu tarz şeyler bazen takım ruhunu arttırır. Soyunma odasında gördüğüm şey, herkesin bir aile gibi olduğuydu. Herkesin, Pelkas'a destek olduğunu gördüm." dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Gustavo ise maçın çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Buraya 3 puan almak için gelmiştik. Ama maalesef bu mümkün olmadı. Sonuçtan biraz memnunuz, çünkü deplasmanda alınan 1 puan biraz memnun etti." sözlerini sarf etti.

AA / Erbil Başay - Spor Haberleri
Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket

Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

 Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt'ta maç öncesi kaos! Alman ekibinde krizler büyük

Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt'ta maç öncesi kaos! Alman ekibinde krizler büyük
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Eser Yenenler Amelia Hamlin Berfu Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Diego Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yevgeniy Ziniçev Şans Oyunları Ziya Selçuk Fatma Şahin Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 03:46:06. #1.11#