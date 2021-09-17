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Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe karşılaşması Alman basınında

AA / Erbil Başay - Haberler | Spor
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe karşılaşması Alman basınında

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşma, Alman basınında geniş yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşma, Alman basınında geniş yer aldı.

Kicker dergisinin "Son bölümdeki VAR dramatiğinden sonra Eintracht Frankfurt Fenerbahçe'den 1 puanı kurtardı" başlığıyla verdiği haber de, Alman ekibin bir puanla yetinmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bild gazetesi "Frankfurt'ta dünya şampiyonu Mesut Özil'in sansasyonel dönüşü" başlığını kullanarak, Mesut'un 2018'de Alman Milli Takımı'ndan ayrılışından sonra ilk kez Alman futbol sahnesine çıktığı ve Fenerbahçe'nin rakibiyle 1-1 berabere kaldığı maçta attığı gol için sevinç gösterisi yaptığı ifade edildi.

Spiegel dergisi, "Frankfurt'un Fenerbahçe ile berabere kalması: Bir maçın ihtiyaç duyduğu her şey" başlığıyla duyurduğu haberinde, "Önce Özil'in golü, sonra duraklama zamanında büyük dram: Frankfurt Eintracht Avrupa macerasına Fenerbahçe'ye karşı büyük bir heyecanla başladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haber de, Mesut Özil'in attığı golün Türkiye'de kendisini eleştirenleri susturmak için şimdilik yeterli olduğu ifade edildi.

Express gazetesi, "Frankfurt son dakikada nakavttan kurtuldu, Özil Almanya dönüşünde gol attı" başlığını kullanarak Fenerbahçe'nin baskılı başladığı karşılaşmada öne geçtiğini aktarırken haber de Eintracht Frankfurt'un bu sezon galibiyet alamadığı anımsatıldı.

AA / Erbil Başay - Spor Haberleri
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