Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
AA / Erbil Başay - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Deutsche Bakan ParkHakemler: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo (İtalya)Eintracht Frankfurt: Trapp, da Costa,...
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanacak ilk hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Deutsche Bakan Park
Hakemler: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo ( İtalya )
Eintracht Frankfurt: Trapp, da Costa, Hinteregger, N'Dicka, Durm, Kamada, Sow, Jakic, Kostic, Borre, Lammers
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Rossi, Valencia
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AA / Erbil Başay - Spor Haberleri