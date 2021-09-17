Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe: 1-1

STAT: Deutsche Bank Park

HAKEMLER: Maurizio Mariani, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 1 - 1 berabere kaldı.

90+2'nci dakikada topun başına geçen Pelkas'ın vuruşunda kaleci topa müdahele etti. Müdahalede seken topu Berisha topu ağlarla gönderse de VAR incelemesi sonucunda gol iptal edildi.