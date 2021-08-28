Eintracht Frankfurt, Bielefeld deplasmanından 1 puanla döndü
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Eintracht Frankfurt, Bielefeld deplasmanından 1 puanla döndü

Eintracht Frankfurt, Bielefeld deplasmanından 1 puanla döndü
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt, deplasmanda Arminia Bielefeld ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt, deplasmanda Arminia Bielefeld ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 3. haftasında Schüco Arena'da Arminia Bielefeld'e konuk oldu.

Eintracht Frankfurt, 22. dakikada Jens Petter Hauge'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Arminia Bielefeld, 86. dakikada Patrick Wimmer ile bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç, 1-1 sonuçlandı.

Ligde bu sezon henüz galibiyeti olmayan Eintracht Frankfurt'un 2, Arminia Bielefeld'in de 3 puanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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