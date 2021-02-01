Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı transfer etti
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Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı transfer etti

01.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:11
Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan Ali Akman'ı renklerine kattığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan Ali Akman'ı renklerine kattığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Ali Akman ile 1 Temmuz 2021 tarihinden 30 Haziran 2025'e kadar geçerli olacak 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ali Akman'ın bu sezon Bursaspor'da forma giydiği 18 maçta 10 gol attığına dikkati çekilen açıklamada, genç futbolcu için bonservis ücreti ödenmediği kaydedildi.

Kulübün sportif direktörü Fredi Bobic, Ali Akman'a gelecek yıllarda gelişmesine ihtiyaç duyduğu desteği ve vakti vereceklerini belirterek, "Ali Akman ile Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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