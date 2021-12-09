Eintracht Frankfurt: 1-1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Srdan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, 29'uncu dakikada Sow'un attığı golle öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 42'nci dakikada Berisha ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik skorla sona erdi. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu 2'nci sırada bitiren takımlarından biriyle mücadele edecek.

10'uncu dakikada sol kanattan sıfır noktasına inen Kostic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kamada'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.

KUNTZ MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Ditrektörü Stefan Kuntz da izledi. Ülker Stadyumu'na gelen Kuntz, mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

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