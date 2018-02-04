Eihracat Platformu Resepsiyonu (23 Ocak 2018)

Türkiye'deki firmaların yurt dışına satış yapmalarını sağlamak ve kolaylaştırmak amacı ile sektörden önemli kişilerin konuşmacı olarak katılım sağladığı E- ihracat Platformu, 23 Ocak 2018 tarihinde Topkapı DoubleTree by Hilton Otel'de gerçekleştirildi.

Katılımcılar arasında bulunan T-Soft CEO'su Ömer Arıkan, platform ile ilgili görüşlerini, "Türkiye'nin hedeflerine yaklaşmasında, dış ticaret açığının azaltılmasında bu projenin çok büyük önemi bulunuyor" diyerek dile getirirken, Nüde Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Oral Dokuz ise, " İhracat kapsamında hem devletin desteği var hem de böyle birliklerin, toplantıların, işlerin nasıl yapıldığını anlatan platformların çok büyük etkisi var. Bu platform da bunun için atılmış en büyük adımlardan biri" diye ifade etti.