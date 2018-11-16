Eıcma 2018 Fuarında Türkiye Rüzgarı

Motosiklet camiasının yakından bildiği ve takip ettiği, aynı zamanda dünyanın en büyük motosiklet fuarları arasında yer alan EICMA 2018 fuarı, her yıl olduğu gibi bu yılda 8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük markalarının yer aldığı ve Türkiye'de dahil tüm ülkelerden yoğun bir katılımın olduğu fuar oldukça hareketli ve görkemli geçti. Toplamda 6 hol olarak gerçekleştirilen ve markaların boy ölçüştüğü fuarda tüm markalar yeni ve iddialı modellerini sergilediler. Katılımcılar fuardan gayet memnun ve heyecanlı ayrılırken, özellikle Türkiye'den gelen kullanıcılar büyük ve bir o kadar güzel sürprizle karşılaştılar. Fuarda yer alan markalardan biri de Türkiye'nin önde gelen motosiklet markalarından biri olan RKS Motor'du.

MJ Group'a bağlı markalardan biri olan ve Türkiye'nin en çok satış gerçekleştiren ve talep gören 7 markasından biri olan, üst segment modelleri ve fiyat ve performans oranıyla yoğun talep alan RKS Motor, yurtdışına açılarak dünya markaları arasında boy göstermeye başladı. EICMA 2018 fuarında da standıyla ilgi çeken ve yoğun talep gören RKS Motor'da gösterilen ilgi oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle RNX modeli büyük ilgi gören firma, gelen ilgiden ve talepten oldukça memnundu.

Yurtdışında yerleşik bir fabrika açmayı planlayan ve kısa sürede tüm Avrupa yollarında modellerini görmeye yakın olduğumuz RKS Motor, EICMA fuarının yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, Hollanda ve daha birçok ülkede yer alan motosiklet fuarlarında ve etkinliklerinde boy göstereceğini belirtildi. - GAZİANTEP