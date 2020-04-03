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Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, Ege, Ekonomi

EİB'ten martta 1 milyar 95 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) mart ayı ihracatı, küresel ekonominin seyrini etkileyen korona virüs salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen yüzde 4 gerileyerek 1 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

03.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:57
EİB'ten martta 1 milyar 95 milyon dolarlık ihracat

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) mart ayı ihracatı, küresel ekonominin seyrini etkileyen korona virüs salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen yüzde 4 gerileyerek 1 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin ihracatı ise mart ayında yüzde 17'lik düşüşle 13 milyar 426 milyon dolar oldu. Ocak-mart döneminde 3 milyar 250 milyon dolar ihracata imza atan EİB, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 304 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinin kayda aldığı ihracat verilerine göre mart ayında EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 12'lik düşüşle 667 milyon dolardan 585 milyon dolar oldu. Tarım sektörlerinin ihracatı ise yüzde 6'lık artışla 405 milyon dolardan 428 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörünün 2019 yılı mart ayında 71 milyon dolar olan ihracatı, 2020 yılı mart ayında yüzde 14 artarak 82 milyon dolara geldi. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 6 tanesi geçen yılın mart ayına göre ihracatını artırmayı başarırken diğer 6'sı ihracatta artıya geçemedi.

Artış rekortmeni hububat

İhracatını yüzde 120 yükselterek 56 milyon dolara çıkaran en fazla ihracat artışı gösteren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği oldu. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği bir ay aradan sonra 101 milyon dolarla yeniden zirvedeki yerini alırken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 28'lik düşüşe rağmen 85,8 milyon dolarlık ihracatıyla ikinci sırada. Ege Maden İhracatçıları Birliği 82 milyon dolarla ihracatını yüzde 14 artırmayı başardı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı ise yüzde 17'lik gelişimle 78,8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Yaş meyve sebzeye yoğun talep

Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise yüzde 8'lik artışla 77,5 milyon doları hanesine yazdırdı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ise yüzde 71,8 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, mart ayında Türkiye'ye 71,4 milyon dolar döviz kazandırdı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise mart ayını 54,1 milyon dolarlık ihracat ile geride bıraktı. Mart ayında ihracatını artıran Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise yüzde 9'luk gelişimle 19,3 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin mart ihracatı 16,4 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ihracatı da yüzde 12,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk 3'te Almanya, ABD ve İngiltere

Mart ayında Ege Bölgesi'nden 197 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke ise 132 milyon dolarla Almanya, 73 milyon dolarla ABD, 68 milyon dolarla İngiltere, 52 milyon dolarla Hollanda, 49 milyon dolarla İtalya, 48 milyon dolarla İspanya, 40 milyon dolarla Fransa, 33 milyon dolarla İsrail, 31 milyon dolarla Çin, 24 milyon dolarla Rusya oldu. Küresel salgından en fazla hasar gören Avrupa Birliği üyesi ülkelere 2019 yılının ocak-mart döneminde 1 milyar 706 milyon dolar ihracat yapılırken 2020 ocak-mart döneminde bu rakam yüzde 1,17'lik düşüşle 1 milyar 686 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB'in toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 51,88 olarak kayıtlara geçti.

Afrika öne çıktı

2020 yılının ocak-mart döneminde Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat 448 milyon dolar, Amerika kıtasına 319 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 31,07'lik artışla 262 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Asya ülkelerine 228 milyon dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 159 milyon dolar, Türk Cumhuriyetlerine ise 46 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 41 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"Bu sınavın üstesinden birlikte geleceğiz"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şubat ayı ihracatını dile getirirken korona virüs salgını nedeniyle 2020 hedeflerinin riske girdiğini söylediğini, mart ayı verilerinin bu tespiti doğruladığından bahsetti. Eskinazi, "Yılın ikinci çeyreğinde de ihracat rakamlarında azalma görebiliriz. 2020 yılının ikinci yarısında korona virüsün kontrol altına alınması sonrasında üretim ve ihracat rakamlarında toparlanma olabilir ancak 2020 yılı sonunda beklentilerimizin tamamının karşılık bulduğu bir yıl olmayacak. Dünya bütün küresel dengeleri sarsan ciddi bir sınavdan geçiyor. Devletimiz ve milletimiz olarak birlikte büyük bir mücadele süreci içindeyiz. Dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran ihracatçılar olarak yerli milli çizgimizi, eksenimizi, kendi gücümüzü kendimiz tahkim ederek bu sınavın üstesinden geleceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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