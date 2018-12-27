Eib'ten Kağıt ve Orman Ürünleri İhracat Şampiyonlarına Ödül

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, mobilya, kağıt, orman ürünleri ve yarı mamul kategorilerinde 2018 yılında 273 milyon Amerikan doları ihracata imza atan 10 üyesini ödüllendirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2018'de bölgeden en fazla ihracat yapan mobilya, kağıt, orman ürünleri kategorisindeki firmalara ödül verildi.

Mobilya ihracatında Konfor Dayanıklı Tüketim Malları Mobilya birinci, Alfemo Mobilya ikinci, Cap Tasarım ise üçüncü oldu.

Kağıt ve mamulleri sektöründe ise Tetra Pak Paketleme birinci, Mayr Melnhof Graphia İzmir Karton ikinci, TZE Global Dış Ticaret ise üçüncü oldu.

Odun dışı orman ürünleri sektöründe en fazla ihracat yapan ilk üç firma ise Kütaş Tarım Ürünleri, Ürün Tarım Ürünleri ve Defne Dış Ticaret ve Tarım Ürünleri şeklinde sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, nisan ayında göreve geldikten sonra mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulması ile ilgili önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası'nın katılımıyla kurulan Mobilya Çalışma Komitesi'nin Mobilya OSB'nin fitilini ateşlediğini anlatan Yağcı, "Mobilya OSB için yer tespiti yapıldı. Torbalı OSB'nin bitişiğindeki 830 dönüm arazi için Ege Bölgesi Sanayi Odası ön talep toplama aşamasına geldi ve 130 firmadan bin 600 dönümlük ön talep geldi. Mobilya üreticilerimizin ithalatçı müşterileri geldiğinde gönül rahatlığıyla müşterilerini ağırlayabilecekleri bir OSB'ye kavuşmaları için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin üye sayısının 2018 yılında yüzde 16'lık artışla 880'e, ihracat rakamının ise yüzde 8'lik artışla 587 milyona çıktığını anlatan Yağcı, 2019'da da çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA