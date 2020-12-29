EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: "Gerçekçi bir ücret belirlendi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: "Gerçekçi bir ücret belirlendi"

29.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:55
EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi:

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi şartları altında, asgari ücrette gerçekçi bir rakamın ortaya çıktığını bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi şartları altında, asgari ücrette gerçekçi bir rakamın ortaya çıktığını bildirdi.

Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücretin, işçilerin emeğini enflasyon karşısında, ihracatı ise rekabetçilikte koruyan bir dengede olduğunu kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in "Asgari ücret 3 bin liranın altında olmasın" söylemini haklı bulduğunu aktaran Eskinazi, şöyle dedi:

"Biz sanayici ve ihracatçıyız. Bizim ürettiklerimizin daha yoğun talep görmesinde asgari ücret en önemli parametrelerden bir tanesi. Alım gücünün yüksek olması bizim için de hayati derecede önemli. Asgari ücretlinin harcamalarının büyük çoğunluğunu oluşturan temel gıda maddeleri, elektrik, su, doğal gaz, kira gibi ana kalemlerdeki artış asgari ücrete verilen artış seviyesinde ya da altında. Ancak, pandemi şartlarında hem üretimin düştüğü hem de maliyetlerin arttığı ortamda belirlenen asgari ücret beklentilerin uzağında kaldı gibi gözükse de gerçekçi bir ücret belirlendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Öznur Çalık Engin Özkoç Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Eser Yenenler İbrahim Tatlıses
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Güven Yalçın Fırat Aydınus Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: "Gerçekçi bir ücret belirlendi" | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 09:58:24. #1.14#
title