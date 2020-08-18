HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Ertelenen vergi ödemeleri 2021'e yayılsın

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi nedeniyle ertelenen vergi ve prim ödemelerinin faiz alınmaksızın 2021 yılına yayılmasını istediklerini belirtti.

EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Ertelenen vergi ödemeleri 2021'e yayılsın
18.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:36

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi nedeniyle ertelenen vergi ve prim ödemelerinin faiz alınmaksızın 2021 yılına yayılmasını istediklerini belirtti.

Eskinazi yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomik hayatı olumsuz etkilediğini, küresel makro ekonomik verilerin bu bozulmayı ortaya koyduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle birçok ülkenin, hanehalkına, çalışanlara ve iş dünyasına yönelik finansal destek programları ilan ettiğini anımsatan Eskinazi, Türkiye'de de güçlü finansal destek programlarının açıklandığını, bu desteklerin makro ekonomide çarkların dönmesi noktasında çok önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Eskinazi, pandeminin kontrol altına alınamamış, tedavi ve aşı konusunda henüz güvenilir bir çözüme ulaşılamamış olmasından dolayı olumsuzlukların sürdüğüne işaret etti.

Salgının yol açtığı makro ekonomik durgunluğun sadece mücbir sebep kapsamına alınan mükellefleri değil tüm iş dünyasını vergi ödeme güçlüğü içine soktuğunu belirten Eskinazi, şunları kaydetti:

"Katma değer vergisinde oran yüzde 36,5'e, gelir vergisinde yüzde 38,8'e, kurumlar vergisinde yüzde 46,5'e geriledi. Dış ticaret verilerine göre ilk 6 ay itibarıyla toplam ihracatımızda yüzde 16 daralma yaşandı. Bu gerilemenin üyelerimiz özelinde yaşanan mali sıkıntının temel nedeni olduğunu öngörmek güç değil. Bu oranlar gösteriyor ki esnaf, tüccar, sanayici, ihracatçı tüm iş dünyası tahakkuk eden vergilerini ödemekte zorlanıyor. Bu nedenle ertelenen vergi ve prim ödemelerinin faiz alınmaksızın 2021 yılı içine yayılmasını istiyoruz. Ayrıca mücbir sebep kapsamına alınmayan mükellefler de dahil olmak üzere vergi ve prim ödeme yükümlülüklerini yerine getiremediği için faiz ödeme ve icra takibi riskiyle karşı karşıya kalan işletmeler bakımından yeniden yapılandırma sağlanması önem taşıyor."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Ekonomi
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Morga koyulan kadının yaşadığı ortaya çıktı Dünya
Morga koyulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Ekonomi
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Öldürdüğü arkadaşını foseptiğe atan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Herkes onun parasını yediğimi düşünüyordu 3. Sayfa
Öldürdüğü arkadaşını foseptiğe atan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Herkes onun parasını yediğimi düşünüyordu
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak Ekonomi
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira...
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı
Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgası çıktı!
Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı!
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaşmaya vardı
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaşmaya vardı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Nihat Doğan Gülben Ergen
Spor Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Ertelenen vergi ödemeleri 2021'e yayılsın - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 14:15:55. #1.14#
title