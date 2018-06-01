Eib Koordinatör Başkanı Eskinazi, "Ekonomi Bakanlığı ile Etle Tırnak Gibiyiz"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ile Ege İhracatçı Birlikleri'nin etle tırnak gibi olduğunu, bundan sonraki süreçte de yoğun işbirliklerinin devam etmesini arzuladıklarını kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu ile birlikte Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürü Umut Yazar'ı makamında ziyaret eden Eskinazi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılı için Türkiye'nin belirlediği ihracat hedeflerine ulaşmak için iki kurumun bundan önceki süreçte yoğun bir işbirliği içinde olduğunu, bundan sonraki süreçte işbirliğinin artarak devamını arzu ettiklerini söyledi.

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ile daha katma değerli ürün ihracatına yönelik ortak projeler yürüttüklerini anlatan Eskinazi, "Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatına uygun olarak ihracat denetimi yapıyor. Satsuma mandalina, sultaniye, süperior, mevlana üzümü ve taze incirde ilk kesim ve ihraç tarihini belirleyen heyetlerde Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün patronajında birlikte çalışıyoruz. Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir grup uzmanı ve Ege İhracatçı Birlikleri'nden bir grup uzman ihracatçılarımıza dahilde işleme izin belgeleri konusunda birlikte hizmet veriyor" diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürü Umut Yazar ise EİB Yönetim Kurulu Başkanlarının seçim sonrasında kendilerini ziyarete gelmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yazar, "Ürün Denetmenliği yaptığım dönemde tarım ürünleri ihraç eden firmalarla gayet güzel diyaloglar kurduk. Önümüzdeki 4 yıllık dönemde Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanlarıyla bu verimli işbirliğini daha ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu ziyaret bu inancımı pekiştirdi" şeklinde konuştu.

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürü Umut Yazar'ı ziyarete; Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Koordinatör Başkan Yardımcısı Mevlüt Kaya, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz katıldı. - İZMİR