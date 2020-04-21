EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi'den Kovid-19 süreciyle ilgili değerlendirme Açıklaması Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu bazı ürünleri üretmesi gerektiğinin görüldüğünü bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu bazı ürünleri üretmesi gerektiğinin görüldüğünü bildirdi.

Eskinazi, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi tarafından Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen basın toplantısında, bu pandemide tarımın öneminin ön plana çıktığını belirtti.

Salgın sonrası hükümetlerin tüm politikalarını gözden geçireceklerini dile getiren Eskinazi, şöyle devam etti:

"Bizim de tarım politikalarımızın gözden geçirilip tarımda yine ön plana çıkan bir ülke olmamız için gerekli adımlar hızla atılacaktır. Salgında şunu da gördük ki Türkiye, gıda konusunda diğer ülkelere göre çok daha iyi bir konumda fakat salgın sürecinde yurt içinde ihtiyaç duyulan bazı ürünlere karşı ihracata yönelik kısıtlamalar gelebilir."

Eskinazi, nisan ayının ilk yarısında tekstil sektörünün yüzde 70, konfeksiyon sektörünün ise yüzde 60 ihracat düşüşü yaşadığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte Avrupa'da bazı mağazaların açılmış olması, ayrıca maske ve koruyucu tulumların ihracatının önünün açılmasıyla sektörün kendini toparlayacağını ve ihracatta toparlanma olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

İstihdam açısından bakıldığında, özellikle emek yoğun sektörlerde salgın sonrası çalışma şartlarının farklılaşmasından dolayı bazı işletmelerde eksilmeler olabileceğini söyleyen Eskinazi, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Türkiye'nin dışa bağlı olduğu bazı ürünleri üretmesi, bunu da kısa sürede başlatması gerektiğini gördük. Özellikle ara mamul malların ithalatında ülkemiz artık daha temkinli olacaktır. Hatta bu tür ürünlerin Türkiye'de üretilmesi sağlanacaktır. Uluslararası ticarete büyük katkı sağlayan yüksek katma değerli fuar turizminin devamı için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın da geçtiğimiz günlerde belirttiği gibi fuarları, B2B toplantılar ve ticaret heyetlerini dijital ortama taşıyacağız. Online fuarlar düzenlemek için de çalışıyoruz. İZFAŞ ile bu konularda temas halindeyiz. Hatta bugün yine bu konuda İZFAŞ yetkilileriyle bir toplantımız olacak."

Kaynak: AA