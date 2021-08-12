EİB, ihracatta 15 milyar doları aştı

Türkiye'de ihracatın başladığı yer olan Ege Bölgesi'ndeki ihracatçıların çatı kuruluşu Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ihracatı, son 1 yıllık dönemde yüzde 21'lik artışla 12 milyar 460 milyon dolardan, 15 milyar 30 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'de ihracatın başladığı yer olan Ege Bölgesi'ndeki ihracatçıların çatı kuruluşu Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ihracatı, son 1 yıllık dönemde yüzde 21'lik artışla 12 milyar 460 milyon dolardan, 15 milyar 30 milyon dolara ulaştı. 2021 yılı sonu hedefini 5 ay önce yakalayan Egeli ihracatçılar, 2021 yılı sonu hedeflerini 16 milyar dolara taşıdı.

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) 11 Ağustos 2020-10 Ağustos 2021 aralığındaki ihracatına sanayi ürünleri 8 milyar 645 milyon dolarlık katkı sağlarken, sanayi ürünlerinin ihracat artış hızı yüzde 31 olarak kayıtlara geçti. EİB'nin bir önceki yıl sanayi ürünleri ihracatı 6 milyar 622 milyon dolardı.

Bünyesinde 7 tarım ihracatçı birliği bulunan EİB'nin tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 8'lik artışla 4 milyar 948 milyon dolardan, 5 milyar 338 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesi'nden yapılan madencilik ürünleri ihracatı yüzde 18'lik gelişimle 889 milyon dolarda 1 milyar 47 milyon dolara çıktı.

5 birlik 1 milyar dolar barajını aştı

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 5 tanesi, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı başarırken, 10 tanesi son 1 yıllık periyotta ihracatını artırdı. Geçen yılki performansının gerisinde kalan birlik sayısı 2'ye sınırlı kaldı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, EİB'den en fazla ihracat yapan birlik oldu. EDDMİB, son 1 yılda 1 milyar 760 milyon dolarlık ihracata imza attı. EDDMİB önceki yıl 1 milyar 319 milyon dolar olan ihracatını yüzde 33 geliştirmeyi başardı.

Ege Bölgesi'nin ihracatta lokomotiflerinden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, geçtiğimiz 1 yıllık dönemde 1 milyar 465 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi. EHKİB ülkemize kazandırdığı döviz tutarıyla zirve ortağı oldu.

Ege İhracatçı Birliklerinin son bir yıllık ihracatında tarım ürünleri yüzde 36'lık payla temsil edilirken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 1 milyar 175 milyon dolarlık ihracatla tarım birlikleri arasında en fazla ihracat yapmayı başardı.

Yaş meyve sebze ihracatı 1 milyar 125 milyon dolara ulaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, her yıl yeni bir rekora imza atıyor. 2020 yılı sonunda 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracatla tarihinde ilk kez 1 milyar doları geçmeyi başaran EYMSİB, 1 milyar 125 milyon dolarlık ihracat seviyesini yakaladı.

Ege Bölgesi'nin ihracatına büyük katkı sağlayan Ege Maden İhracatçıları Birliği, 11 Ağustos 2020-10 Ağustos 2021 tarihleri arasında ihracatını yüzde 18 geliştirerek, 889 milyon dolardan 1 milyar 47 milyon dolara taşıdı ve uzun bir aranın ardından 1 milyar dolar barajını tekrar geçti.

Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı gibi ürünleri dünyanın dört bir tarafına ulaştıran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, son 1 yıllık süreçte 829 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 771 milyon dolar dövizi geçtiğimiz bir yıllık dönemde Türkiye'ye kazandırmayı başardı. İhracatını her yıl arttıran, Mobilya, Kağıt ve Odundışı Orman Ürünleri alt gruplarına sahip Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 5'lik artışla 670 milyon dolara taşıdı.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar hedefi aştı

2021 yılı için 550 milyon dolar ihracat hedefi belirleyen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, bir yıllık dönemde 573 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşarak ihracat hedefini aştı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde son 1 yılda ihracat artış rekortmeni Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği oldu. 11 Ağustos 2019-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında 213 milyon dolar ihracat yapan ETHİB, 11 Ağustos 2020-10 Ağustos 2021 döneminde ihracatını yüzde 70'lik artışla 362 milyon dolara yükseltti ve EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, son 1 yıllık dönemde yatay bir seyirle 161 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 14'lük ihracat artış hızı yakalayarak 148 milyon dolar dövizi Türkiye'de kazandırdı.

EİB'de temsil edilmeyen sektörlerin ihracatı 5,5 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında ihracatçı birliği olmayan sektörlerin ihracat performansı son 1 yıllık dönemde 5 milyar 560 milyon dolara ulaştı. Bu sektörler, EİB'nin toplam ihracatından yüzde 37 pay alırken Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 1 milyar 535 milyon dolarlık ihracat performansıyla EİB'de birliği olmayan sektörler arasında lider sektör oldu.

Elektrik-elektronik sektörü 855 milyon dolarlık ihracat yaparken, otomotiv yan sanayi 784 milyon dolar, iklimlendirme sektörü 661 milyon dolar, makine sektörü 510 milyon dolar, çimento cam ve seramik sektörü 369 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi.

"2021 sonu hedefimiz 16 milyar dolar, 2022 hedefimiz 18 milyar dolar"

Dünya genelinde pandeminin etkilerinin devam ettiği bir süreçte yıllık ihracatta 15 milyar doları aşarak tarihi bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021 yılı sonu için hedeflerini 16 milyar dolar olarak yukarı yönlü güncellediklerini kaydetti.

Pandemi döneminde Türkiye'nin ilk sanal fuarlarını ve sektörel ticaret heyetlerini organize ettiklerini hatırlatan Eskinazi, "Pazarlama faaliyetlerimiz hiç kesintiye uğramadan devam etti. Sanal pazarlama faaliyetleri yanında URGE Projelerimiz, TURQUALITY Projelerimiz yoğun bir şekilde sürüyor. 2022 yılında 18 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Tarım sektörü 5,5 milyar dolar ihracat yapacak

Su ürünleri ve hayvansal mamuller, yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri, kuru meyve, tütün, hububat bakliyat yağlı tohumlar, zeytin ve zeytinyağı, odun dışı orman ürünleri sektörlerinde 5 milyar 338 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdıklarını vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, 2021 yılını 5,5 milyar dolar ihracat rakamıyla kapatmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Küresel ısınma nedeniyle pek çok tarım ürününde rekoltelerde düşüşler yaşandığının altını çizen Celep, "İklim değişikliğinin etkilerini azaltma adına sürdürülebilirlik temelli projelere ağırlık vereceğiz. Cumhurbaşkanlığımız tarafından Resmi Gazete'de geçtiğimiz ay yayınlanan Yeşil Eylem Mutabakat Planı'na uygun politikalar geliştireceğiz. Su kaynaklarımızı verimli kullanacağız. Doğru adımlar atarak 2022 yılında Ege Bölgesi'nden 6 milyar dolar tarım ürünleri ihracatı hedefliyoruz" diye görüşlerini özetledi.

Hazırgiyim 1,5 milyar dolara koşuyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, ihracatta 1,5 milyar dolar hedeflerine ulaşmak üzere olduklarını, fuarların gerçekleşmeye başlamasıyla birlikte sektörde ortaya çıkacak canlılığın ihracat rakamlarına pozitif yansımalarının görüleceğine dikkati çekti.

Sertbaş, "Ege İhracatçı Birlikleri'nin 15 milyar doları aşmasına en büyük katkıyı sağlayan sektörlerden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Sertbaş, "EHKİB olarak 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 407 milyon dolarlık ihracat bizim rekorumuzdu. Bu rekorumuzu 100 milyon dolar civarında geliştirmiş olacağız. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 15 milyar doları aşan ihracatına katkı sağlayan tüm sektörlerimize ve ihracatçılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Uyum rekor getirdi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 2021 yılının geride kalan döneminde ihracatlarını yüzde 16 artırarak 628 milyon dolara taşıdıklarının altını çizen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemi döneminde Ege Bölgesi'ndeki kamu yöneticileri, üreticiler ve ihracatçıların uyumlu çalışmalarının rekorları getirdiğini vurguladı.

Uçak, "Değerli üreticilerimiz ve ihracatçılarımız ile birçok başarıya imza attık" diyen Uçak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimizin son bir yıllık ihracat rakamlarına baktığımızda yüzde 17,6'lık artış ile 1 milyon 125 bin dolar ihracata ulaşmış durumdayız. Bu başarıda emeği olan tüm ihracatçı üyelerimizi kutluyorum."

Mobilya ihracatımız yüzde 36 arttı

Son bir yıllık dönemde mobilya ihracatında yüzde 36 artış yakaladıkları bilgisini veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, odun dışı orman ürünlerinde de ihracatlarının yüzde 22'lik gelişim gösterdiğinin altını çizdi.

"Odun dışı orman ürünlerinin lokomatifi kekikte yüzde 19'luk, defnede ise yüzde 18'lik ihracat artışlarına imza attık" diyen Yağcı, "Mobilyada ise en çok yatak odası mobilyası ve yatak ihracatında artış yaşandı. Pandemi ile hızlı bir şekilde artan e-ticaret ile birlikte kağıt sektöründe en çok ihracat artışı gerçekleşen ürünlerden biri karton kutu ihracatı oldu. Ancak kağıt sektöründeki ihracatımızda ham madde selüloz fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak ihracat fiyatlarımızdaki düşüş nedeniyle dolar bazında kağıt ihracatımız yüzde 3 düştü. Birliğimizin ihracatında kağıt sektörünün ihracat payının yüzde 60-65 oranında olması medeniyle mobilya ve odun dışı orman ürünlerindeki yüksek artış oranları birliğimizin toplam ihracatına yüzde 5 artış gibi yansıdı" şeklinde konuştu.

EİB 210 ülkeye ihracat yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri son 1 yıllık dönemde 210 ülkeye ihracat yaparken Almanya 1 milyar 661 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. ABD 1 milyar 185 milyon dolarlık ihracatla ikinci sıranın sahibi olurken, EİB'den İngiltere'ye yapılan ihracat 998 milyon dolara ulaştı. İtalya, 926 milyon dolarlık, İspanya ise 812,5 milyon dolarlık EİB üyelerinden ithalat yaptı. Bu ülkeleri Fransa, Hollanda, Rusya, İsrail ve Belçika takip etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı