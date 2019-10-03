03.10.2019 19:31

EİB'den katma değerli ürün üretimini artıracak protokol

Ege İhracatçılar Birliklerinde "Uzman Mesleki Personel Yetiştirme ve İstihdam Sağlama Projesi"

İZMİR - Ege İhracatçılar Birliklerinde (EİB), "Uzman Mesleki Personel Yetiştirme ve İstihdam Sağlama Projesi" protokol imza töreni düzenlendi. Protokol kapsamında, dış ticaret uzmanı ve üretim-kalite mühendisi istihdam etmeyi planlayan firmalar projeye başvuruda bulunabilecek, bu alanlarda eğitim almış ancak henüz istihdam edilmemiş kişiler de projeyle donanımlarını artıracak. Ege İhracatçıları Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Bu proje katma değerli ürün üretimini artırma çabamızın bir adımı" dedi.

EİB'de; Ege Bölgesindeki ihracatçı firmaların ihtiyaç duyduğu donanımlı dış ticaret uzmanı ve üretim-kalite mühendislerinin mesleki bilgilerini güncellemeleri amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı desteği ve Türkiye İş Kurumu iş birliğinde hayata geçirilecek olan "Uzman Mesleki Personel Yetiştirme ve İstihdam Sağlama Projesi" protokol imza töreni düzenlendi. Önümüzdeki 2-3 aylık dönemde dış ticaret uzmanı ve üretim-kalite mühendisi istihdam etmeyi planlayan firmaların projeye başvuruda bulunabileceklerini bildiren Ege İhracatçıları Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Dış ticaret ve üretim-kalite mühendisliği alanlarında eğitim almış henüz istihdam edilmemiş kişiler ise bu projeyle donanımlarını artıracaklar. Proje; üyelerimiz tarafından talep edilen sayıda yeni mezun veya iş hayatına yeni başlayan dış ticaret uzmanı ve üretim-kalite mühendisliği alanlarında eğitim almış henüz istihdam edilmemiş kişiler arasından ön eleme ile seçilmiş adaylar için projelendirilmiş bir mesleki uzmanlaşma programı ve devamında mentorluk istihdam sürecini kapsıyor" bilgisini verdi.

"Katma değerli ürün üretimini artırma çabamızın bir adımı"

Projeyi İZKA ile birlikte gerçekleştirdiklerini kaydeden Eskinazi, "İZKA Genel Sekreterimiz nezdinde İZKA'ya işbirlikleri için teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı, ihracatta katma değeri artırma temeli üzerine oturttuk. 'Uzman Mesleki Personel Yetiştirme ve İstihdam Sağlama Projesi' de katma değerli ürün üretimini artırma çabamızın bir adımı. Program sonucunda adaylar için uygun şartları sağlamaları durumunda katılımcı firmalarımız İŞKUR desteklerinden de yararlanabilecekler. Bu hususta İŞKUR, program süresi içerisinde bir bilgilendirme eğitimi verecek" diye konuştu.

"Ülkemize rol model olacak"

Eskinazi, programa başvuran adaylar arasından yapılacak mülakatla belirleyecekleri kursiyerler hakkında şunları söyledi: "Haftada iki günlük eğitime tabi tutulup firma ziyaretleri gerçekleştirecekler. Sınavlar ve bitirme projelerinin sunumundan sonra istihdam süreci için firmalara yönlendirmeler gerçekleşecek. 'Dış Ticaret Programı ve Üretim-Kalite Mühendisi Programı' için hazırlanan eğitim başlıkları, sektörlerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde hazırlandı. Bu programla istihdam edecek arkadaşlar şirketlere çok faydalı olacak." İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, bir yıla yaklaşan incelikli detaylı çalışmanın ürünü olduğunu ve farklı bir model uygulanacağını ifade ederek, "Üye firmaların personel yetiştirmeleri adına başarılı olacağına, ülkemize rol model olacağına inanıyorum. 2019 yılında ki temamız 'Mesleki Eğitim Rol Model Program' olarak ülkemizde önemli fırsatlar sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA