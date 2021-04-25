EİB'den ABD'ye tepki: "ABD önce kendi tarihine baksın"

ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanması, iş dünyasında da tepkiyle karşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanması, iş dünyasında da tepkiyle karşılandı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "ABD önce kendi tarihine baksın" dedi.

"Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır" diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "ABD Başkanı'nın tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, hukuki temelden yoksun bu açıklamaları Türkiye-ABD arasında belirlenen büyük hedeflerin gerçekleşmesinin ötelenmesine yol açabilecektir. Türkiye, 1981 yılında bu süreçten zarar görmediği gibi, bu seferde zarar görmeyecektir. İhracatçılar olarak düşüncemiz tarihi olayların tarihçilerin değerlendirmesine bırakılması yönündedir" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle hareket etmektedir" diyen Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siyasi çıkar peşinde olan devletler öncelikle kendi tarihleriyle yüzleşmelidirler. Camdan evi olanlar komşusunun camına taş atarken bir değil iki kez düşünmeliler." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı