EIA: OPEC+ ilk çeyrek üretimi günde 27.5 milyon varil olacak

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 2021 ilk çeyrekte petrol üretiminin günde ortalama 27.5 milyon varil ile, 2020 ortalamısının 1.9 milyon varil üzerine yükseleceğini öngördü.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 2021 ilk çeyrekte petrol üretiminin günde ortalama 27.5 milyon varil ile, 2020 ortalamısının 1.9 milyon varil üzerine yükseleceğini öngördü.

OPEC+ grubunun 3 Aralık'ta sanal ortamda düzenlenen OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, Ocak'tan itibaren üretim kesintilerini günlük 500,000 varil azaltılması üzerinde anlaşma sağlandı.

OPEC+ grubu, pandeminin ilan edilmesinden bir süre sonra, azalan talep nedeniyle toplam üretimlerini günde 7.7 milyon varil azaltmışlardı. Yeni anlaşmayla, OPEC+ grubunun üretim kesintisi, bu miktardan 500,000 varil düşüşle günlük 7.2 milyon varil olarak uygulanacak.Önceki anlaşmalara göre, Covid-19 pandemisindeki ikinci dalgaya bağlı olarak düşen yakıt talebi nedeniyle 7.7 milyon varil kesintinin Mart ayına kadar sürdürülmesi öngörülüyordu.EIA, ABD'nin ham petrol üretiminin de 2020'de, 2019'daki günde ortalama 12.2 milyon varliden, günde ortalama 11.3 miyon varile ve 2021'de 11.1 milyon varile ineceğini de öngördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı