EIA: OPEC+ ilk çeyrek üretimi günde 27.5 milyon varil olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

EIA: OPEC+ ilk çeyrek üretimi günde 27.5 milyon varil olacak

09.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:08
EIA: OPEC+ ilk çeyrek üretimi günde 27.5 milyon varil olacak

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 2021 ilk çeyrekte petrol üretiminin günde ortalama 27.5 milyon varil ile, 2020 ortalamısının 1.9 milyon varil üzerine yükseleceğini öngördü.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 2021 ilk çeyrekte petrol üretiminin günde ortalama 27.5 milyon varil ile, 2020 ortalamısının 1.9 milyon varil üzerine yükseleceğini öngördü.

OPEC+ grubunun 3 Aralık'ta sanal ortamda düzenlenen OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, Ocak'tan itibaren üretim kesintilerini günlük 500,000 varil azaltılması üzerinde anlaşma sağlandı. 

OPEC+ grubu, pandeminin ilan edilmesinden bir süre sonra, azalan talep nedeniyle toplam üretimlerini günde 7.7 milyon varil azaltmışlardı. Yeni anlaşmayla, OPEC+ grubunun üretim kesintisi, bu miktardan 500,000 varil düşüşle günlük 7.2 milyon varil olarak uygulanacak.Önceki anlaşmalara göre, Covid-19 pandemisindeki ikinci dalgaya bağlı olarak düşen yakıt talebi nedeniyle 7.7 milyon varil kesintinin Mart ayına kadar sürdürülmesi öngörülüyordu.EIA, ABD'nin ham petrol üretiminin de 2020'de, 2019'daki günde ortalama 12.2 milyon varliden, günde ortalama 11.3 miyon varile ve 2021'de 11.1 milyon varile ineceğini de öngördü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin büyük ölçekli ekipmanlarının üretimi tamamlandı
Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin büyük ölçekli ekipmanlarının üretimi tamamlandı
Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu
Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Okan Buruk Pierre Webo Fatih Terim Ersun Yanal Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EIA: OPEC+ ilk çeyrek üretimi günde 27.5 milyon varil olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 12:40:23. #1.14#
title