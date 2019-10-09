Eıa küresel petrol talebi büyüme öngörüsünü düşürdü

09.10.2019 09:05

ABD Enerji Bilgi Yönetim Kurumu (EIA) 2019 ve 2020 yılları için küresel petrol talebi büyüme öngörülerini düşürürken, ABD'nin petrol üretimine ilişkin öngörülerini yükseltti.

EIA'nın aylık raporurda, 2019 yılı için küresel petrol talebi büyüme öngörüsü, günde 50 bin varil aşağıya çekilerek 840 bin varile, 2020 öngörüsü de günde 100 bin varil düşürülerek 1.3 milyon varile indirildi.

EIA ayrıca, ABD'nin 2019 yılı petrol üretimi için öngörüsünü yukarı yönlü revize etti. Önceki raporunda ABD'nin petrol üretiminin 2019 yılında günlük ortalama 1.25 milyon varil artacağını öngören EIA, bu öngörüsünü 1.27 milyon varile yükseltti.

EIA raporunda, 2019 yılında ABD'nin günlük ortalama petrol üretiminin 12.26 milyon varil olacağı, 2020 yılında da petrol üretiminin günde 970 bin varil artışla 13.17 milyon varile yükseleceği öngörüldü.

Kaynak: DHA